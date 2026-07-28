Confédération des Etats du Sahel: le président de la Commission nationale AES du Burkina Faso, Bassolma Bazié, chez le Premier ministre nigérien

Le Premier ministre, Ali Mahaman Lamine Zeine, a reçu, ce lundi 27 juillet 2026, le président de la Commission nationale de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) du Burkina Faso, Bassolma Bazié, présent à Niamey dans le cadre de la commémoration de la journée de la souveraineté et du patriotisme.

A l’issue de l’audience, Bassolma Bazié a rappelé que « le 26 juillet 2023 sont arrivés au pouvoir les fils dignes d’Afrique pour le combat ferme en vue de libérer le pays pour atteindre la pleine souveraineté du Niger dans le cadre de la Confédération des Etats du Sahel ».

Aussi, le président de la commission AES du Burkina Faso a rappelé la déclaration « historique qui a été faite par le Président de la République du Mali, le général d’armée Assimi Goïta, appuyé par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré à l’endroit de l’ensemble des vampires coloniaux qui ont eu la mauvaise manière et attitude de vouloir intenter à la souveraineté du Niger en parlant d’attaque ».

Bassolma Bazié de faire savoir que « le 26 juillet 2026, ce n’est pas un soutien qu’on est venu apporter, nous sommes venus porter notre journée comme la devise de la Confédération le dit clairement, ‘’un espace, un peuple, un destin’’, et de ce point de vue, ce qui se passe à Niamey engage pleinement Ouagadougou et Bamako ». Notons que cette audience s’est déroulée en présence du ministre Nigérien du Commerce et de l’Industrie, Abdoulaye Seydou.

Agence nigérienne de presse