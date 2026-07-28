Dédicace d’ouvrage Sita Tarbagdo présente : « Ce que Maître Titinga Pacéré m’a dit de sa vie »

Le journaliste, Sita Tarbagdo, a dédicacé son œuvre intitulée « ce que Maître Titinga Pacéré m’a dit de sa vie », le lundi 27 juillet 2026, à Ouagadougou.

La vie, les combats et les confidences de l’illustre homme de culture burkinabè, Maître Frédéric Titinga Pacéré, sont consignés dans l’ouvrage « Ce que Maître Titinga Pacéré m’a dit de sa vie ». L’œuvre biographique de 583 pages du journaliste et écrivain Sita Tarbagdo a été présenté au public, le lundi 27 juillet 2026, à Ouaga- dougou, à l’occasion de la Semaine de l’avocat. Publié par la maison d’édition IKS en septembre 2025, cet ouvrage retrace le parcours exceptionnel d’un homme aux multiples facettes.

Chef de Manéga, avocat, homme spirituel, écrivain, poète et défenseur des traditions africaines, Maître Titinga Pacéré se dévoile à travers les pages de cette œuvre consacrée à sa vie et à son héritage. Selon Sita Tarbagdo, la particularité de ce livre réside dans son approche. De son avis, il ne s’agit pas d’une biographie classique réalisée à partir de recherches extérieures, mais d’un récit construit à partir des propos recueillis auprès de Maître Titinga Pacéré lui-même. L’auteur restitue ainsi les confidences, les souvenirs et les enseignements que cette « grande figure » a accepté de partager au cours de leurs échanges. Pour l’auteur, l’essence de cette œuvre tient en une phrase : « A chaque instant de la vie de l’homme, la mort côtoie la vie ».

Une réflexion qui traduit selon lui, une leçon de sagesse invitant chacun à prendre conscience de la valeur de l’existence et à adopter un comportement responsable. A travers ce livre, le journaliste et écrivain Sita Tarbagdo entend inscrire la mémoire de Maître Titinga Pacéré dans la postériorité afin que les générations présentes et futures découvrent le parcours de cet homme qui fut notamment le premier bâtonnier du Burkina Faso. Le président de l’Ordre des avocats du Burkina Faso, Batibié Bénao, a salué cette initiative. « Il est rare de voir des œuvres consacrées à la vie des personnalités nationales, particulièrement aux avocats », a-t-il affirmé. Il a, par ailleurs, invité l’ensemble des avocats à se procurer cette œuvre, qu’il considère comme un précieux témoignage sur le parcours d’un pionnier de la profession au Burkina Faso. L’ouvrage est disponible au prix de 15 000 FCFA.

Abdoulaye BALBONE

Lydia Esther BILLA (Stagiaire)