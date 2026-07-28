Coupe d’Afrique des nations: les Etalons battues d’entrée

Les Etalons Dames ont manqué leur entrée en lice à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine Maroc 2026. Opposées aux Eléphantes de Côte d’Ivoire lors de la première journée du groupe C, elles se sont inclinées 4 buts à 1.

L’entrée en lice des Etalons Dames à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine Maroc 2026 a tourné au cauchemar. Face aux Eléphantes de Côte d’Ivoire, dans la soirée du 27 juillet, pour le compte de la première journée du groupe C, les joueuses burkinabè ont perdu sur le score de 4 buts à 1 au terme d’une rencontre largement dominée par leurs adversaires. Pourtant, les joueuses de Pascal Sawadogo avaient idéalement entamé la partie.

Dès la première minute, Adèle Kabré obtenait la première véritable occasion du match, sans parvenir à la concrétiser. Cette alerte n’a toutefois pas déstabilisé les Ivoiriennes qui ont rapidement pris le contrôle des débats. A la 7e minute, Grace Elloh Amon ouvrait le score sur penalty après une faute de main de Stéphanie Zida dans la surface de réparation. Ce premier but a complètement désorganisé les Burkinabè, désormais fébriles dans leurs transmissions et souvent en difficulté sur les transitions offensives adverses.

Neuf minutes plus tard (16e), Kon Akissi Inès Konan double la mise sur une action bien menée avant de signer un doublé à la 23e minute d’une tête sur un corner parfaitement exécuté. Dominées dans tous les compartiments du jeu, les Etalons Dames ont multiplié les pertes de balle et n’ont dû leur salut qu’à plusieurs interventions défensives qui ont évité une addition encore plus lourde avant la pause.

Malgré une possession relativement équilibrée (52 % pour la Côte d’Ivoire contre 48 % pour le Burkina Faso), les Ivoiriennes ont affiché une nette supériorité technique, tactique et physique pour rejoindre les vestiaires avec une confortable avance de 3-0. Au retour des vestiaires, le sélectionneur Pascal Sawadogo procéde à trois changements, principalement dans le secteur défensif, dans l’espoir de redonner de la solidité à son équipe.

Mais le scénario se compliquait davantage à la 54e minute lorsque la gardienne Faoziatou Ouédraogo est expulsée après une faute à l’entrée de la surface de réparation. Sur le coup franc qui a suivi, Safi Ouédraogo inscrivait le 4e but ivoirien.

Une seconde période honorable des Etalons

Malgré cette infériorité numérique, les Burkinabè ont affiché un visage plus séduisant et conquérant qu’en première période. Elles ont été récompensées à la 60e minute grâce à Adama Congo qui réduisait le score.

Les Etalons Dames ont ensuite tenté de revenir dans le match, Adèle Kabré voyant sa tentative frôler le cadre. Dans le temps additionnel, sur un centre de Juliette Nana, Adama Congo est passée tout près du doublé. Cette réaction, bien que tardive, constitue l’une des rares satisfactions de la rencontre. Plus entreprenantes et mieux organisées après la pause malgré leur infériorité numérique, les Burkinabè ont néanmoins payé cash leurs largesses défensives et leur manque d’efficacité lors du premier acte.

Dans l’autre rencontre du groupe C, la Tanzanie a créé la surprise en s’imposant face à l’Afrique du Sud (2-1). Ce résultat relance complètement la course à la qualification mais place déjà les Etalons Dames dans l’obligation de réagir lors de leur prochaine sortie afin de conserver leurs chances d’accéder aux quarts de finale. Un faux pas des filles de Pascal Sawadogo est donc interdit le vendredi 31 juillet prochain face à la Tanzanie

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO