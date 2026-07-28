VIe édition des 24 heures de débat sur la démographie: les acteurs explorent la croissance économique et le développement durable

La cérémonie d’ouverture de la VIe édition des 24 heures de débat sur la démographie a eu lieu, jeudi 23 juillet 2026, à Ouagadougou.

Organisé dans le cadre des activités commémoratives de la 36e journée mondiale de la population, la VIe édition des 24 heures de débat sur la démographie se veut un espace de réflexion stratégique sur une question essentielle : comment transformer l’immense potentiel de la jeunesse burkinabè en une véritable locomotive de développement durable. Afin de permettre aux acteurs concernés de réfléchir à cette problématique, le chargé de missions, Boureima Ouédraogo, représentant le secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances, a ouvert officiellement, les travaux de cette journée le jeudi 23 juillet 2026, à Ouagadougou.

« Dividende démographique et développement durable au Burkina Faso : Comment transformer le potentiel de la jeunesse en un véritable levier pour l’avenir ? » est le thème de l’édition. Le directeur des politiques de population de la direction générale de l’Economie et de la Planification, Issa Zongo, a donné une communication inaugurale sur « CIPD+30 : Situation de la population mondiale et dividende démographique au Burkina Faso ». En plus de cette communication, il y a eu lieu une communication sur « L’adéquation formation-emploi : adapter l’enseignement technique aux réalités du marché burkinabè pour renforcer l’insertion socioéconomique », suivie des échanges, synthèses des travaux et des recommandations. Pour le chargé de missions du ministère de l’Economie et des Finances, Boureima Ouédraogo, le dividende démographique constitue le produit de politiques publiques cohérentes, d’investissements continus mais aussi, la résultante d’une gouvernance efficace permettant de transformer le potentiel humain en richesse économique et en progrès social.

Il a laissé entendre que la VIe édition des 24 heures de débat sur la démographie est une opportunité privilégiée d’approfondir la réflexion collective sur les enjeux et les défis des questions de la population. La population, a-t-il expliqué, est la base de toute politique de développement et demeure le bénéficiaire final de cette politique de développement. D’où l’importance de se réunir pour identifier les progrès en matière de politique et répondre aux questions d’éclaircissements des gouvernants et des scientifiques. La présentation inaugurale a permis de percevoir des progrès importants en matière de politique de population. On peut citer, entre autres, la réduction des différentes mortalités et l’augmentation de l’assurance vie. Il a souligné des défis à relever comme la capture des dividendes démographiques visant à accélérer la croissance économique. Boureima Ouédraogo a souhaité qu’à l’issue des débats, naissent des recommandations qui permettront aux gouvernants de capturer les dividendes démocratiques.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE