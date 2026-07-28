Immersion patriotique obligatoire 2026: Message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré aux appelés

A travers un message, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, félicite les bacheliers qui vont prendre part à l’immersion patriotique 2026. Il explique tout le sens de cette initiation et exhorte les appelés à apprendre à ne jamais trahir leur Patrie.

« Camarades bacheliers, je vous salue et je vous félicite. Je vous félicite pour votre succès à cet examen crucial de votre cursus scolaire et universitaire. Certains parmi vous vont sûrement intégrer la fonction publique et être dans l’administration de notre Nation, d’autres le secteur privé. Mais la grande majorité va prendre d’assaut les universités de notre Patrie. Il est nécessaire de comprendre que notre pays est dans une révolution. Nous avons donc décidé de vous initier et de vous donner un certain nombre de rudiments pour affronter la vie active. C’est ainsi que l’immersion patriotique a été initiée et vous devez être fiers. La révolution a besoin de citoyens nouveaux, de citoyens patriotes, intègres et solidaires. Au cours de cette immersion, vous apprendrez beaucoup de choses. Vous devez apprendre à être de bons patriotes, à ne jamais trahir la Mère-Patrie. Vous devez comprendre d’où vous venez, ce que c’est que notre révolution aujourd’hui et l’avenir, qu’est-ce que vous voulez pour votre Patrie, vous et votre famille. Il faut comprendre d’où nous venons, comment nos ancêtres ont fait pour survivre à toute cette barbarie venue d’ailleurs pour les exterminer et s’accaparer de leurs terres. Comment ils se sont battus pour garder les terres que nous avons aujourd’hui, le Burkina Faso. Vous devez comprendre les détails de notre passé, qu’est-ce que l’Afrique a subi, qu’est-ce que le Burkina a subi et comment nos ancêtres s’y sont pris pour que nous soyons là aujourd’hui en tant que Burkinabè. A travers cela, vous comprendrez aujourd’hui le monde et la géopolitique, pourquoi les relations humaines à travers le monde sont souvent entachées de guerres et de beaucoup d’autres phénomènes que vous ne pouvez pas comprendre tant qu’on ne vous enseigne pas l’histoire.

Aujourd’hui, notre Patrie est en guerre et vous devez comprendre d’où vient cette guerre. Pourquoi ces individus attaquent notre Patrie. Tout cela vous sera enseigné. Plus vous comprenez ce que vous vivez, plus vous comprendrez pourquoi nous avons décidé de nous lancer dans une révolution. Qu’est ce que c’est que la révolution ? Comment comprendre qu’il fallait la révolution pour qu’on puisse y arriver ? Il faut qu’on révolutionne nos vies. Nous sommes beaucoup en retard et avec la guerre, nous avons besoin d’aller vite avec des citoyens d’un nouveau type, disciplinés, engagés, patriotes jusqu’au sacrifice suprême. Et à travers cela, vous comprendrez mieux comment vous projetez dans l’avenir. Qui ne souhaite pas demain avoir ses enfants qui vont à l’école gratuitement, qui vont être soignés convenablement dans leur Patrie, qui vont se nourrir convenablement ? C’est le sens de notre engagement et vous devez comprendre que tout cela est possible. Si aujourd’hui nous sommes en guerre et que nous arrivons sur le volet du développement à faire beaucoup de réalisations, c‘est que notre Patrie a des potentialités qui étaient sûrement mal exploitées. Comment éviter que ces ressources retombent dans les mains des impérialistes ? C’est le sens du combat et vous devez comprendre tous ces paramètres. Beaucoup de choses vous seront enseignées. Vous connaitrez l’humilité. Vous devrez partager beaucoup de choses avec vos camarades et vous apprendrez à aimer votre Patrie, à ne jamais trahir votre Patrie. La guerre de désinformation qui se mène aujourd’hui par l’impérialisme, la manipulation, c‘est vous qui en êtes les cibles. La jeunesse, l’avenir de la Nation doit tout mettre en œuvre et apprendre à ne jamais trahir votre Patrie et ne pas se faire recruter par ces impérialistes comme espions, parce que tout leur espoir est de faire de vous des espions pour servir leurs patries au détriment de votre Patrie, c’est-à-dire trahir votre Patrie. Ils désinforment, ils intoxiquent à travers les médias, les réseaux sociaux et beaucoup d’autres canaux. Mais, vous devez apprendre à faire la différence entre leur manipulation et ce que vous voulez pour votre Patrie. Voilà pourquoi cette immersion est la bienvenue et vous devez y mettre du sien pour apprendre ce que c’est le patriotisme. Cela va continuer tout au long de votre vie certainement. Je vous souhaite de passer de très bons moments d’apprentissage pour que notre pays puisse vraiment compter sur vous, parce que vous êtes l’avenir de la Nation. Vous devez donc répandre les messages que vous avez appris là-bas autour de vous, pour que tous ceux qui n’ont pas eu la chance d’être à cette immersion puissent apprendre de vous, ce que c’est que le patriotisme, ce que c’est que l’engagement pour la Patrie. Apprenez bien ! je vous souhaite une très bonne chance, très bon courage !

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons »