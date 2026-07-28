Immersion patriotique obligatoire : 475 appelés dans le Lipako et le Soum

La direction régionale de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique du Liptako a organisé la cérémonie de lancement des activités de la deuxième édition de l’Immersion patriotique obligatoire (IPO) le mardi 28 juillet 2026 à Dori. 475 appelés seront formés en un mois dans les régions du Liptako et du Soum.

Le lycée provincial de Dori a abrité la cérémonie de lancement des activités de la deuxième édition de l’Immersion patriotique obligatoire (IPO) le mardi 28 juillet 2026. Selon le directeur régional de l’enseignant secondaire, de la formation professionnelle et technique du Liptako Salifou Porgo, depuis le 27 juillet 2026, les appelés à l’IPO ont été accueillis et installés sur les trois sites répartis entre Dori, chef-lieu du Séno, à Gorom-Gorom dans la province de l’Oudalan et à Djibo dans le Djelgodji dans la région du Soum. Il a rassuré que les préparatifs vont bon train à l’exception de quelques difficultés que ses services travaillent à aplanir pour la réussite de cette deuxième édition de l’IPO. Sur l’ensemble des trois sites, M Porgo a indiqué que 555 appelés étaient initialement attendus mais 475 ont répondus présents dont 219 filles. « Les absences s’expliquent par plusieurs raisons. D’abord, nous avons des lauréats au baccalauréat qui sont des travailleurs et qui ne sont pas concernés par l’immersion. Ensuite, il y a des cas de femmes enceintes, allaitantes ou des cas de maladies. En un mot, les absences sont dues aux dispenses délivrées à certains appelés », a expliqué Salifou Porgo.

Le gouverneur de la région du Liptako Abdoul Karim Zongo a rappelé que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré à faire comprendre que le Pays des Hommes Intègres a besoin d’un nouveau type de Burkinabè. Aux dires de l’administrateur civil, cet objectif sera atteint qu’à travers les initiatives comme l’IPO. Il a en outre ajouté que l’IPO est une initiative présidentielle qui vise à promouvoir les valeurs de patriotisme, de civisme, de discipline et d’engagement citoyen auprès des participants. Ainsi, il a souhaité qu’a l’issue de la formation qui durera un mois, les nouveaux bacheliers seront des burkinabè patriotes, civiques, disciplinés et engagés pour la patrie. Pour ce faire, Abdoul Karim Zongo dit avoir exhorté les formateurs à redoubler d’efforts de sorte que les appelées des régions du Liptako et du Soum répondre aux aspirations du Chef de l’Etat.

La cérémonie s’est achevée par un reboisement dans l’enceinte du lycée provincial de Dori.

Souaibou NOMBRE

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