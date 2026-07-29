Dans plusieurs quartiers de Ouagadougou, des maquis et des rassemblements nocturnes troublent régulièrement le sommeil des riverains. Face à ces incivismes récurrentes, la Police municipale multiplie les opérations de contrôle et d’encadrement pour préserver la tranquillité publique. Au-delà de la stricte réglementation, cette problématique met en lumière une exigence morale essentielle : le civisme au quotidien. Dans une capitale au rythme intense, veiller au repos de son voisin n’est pas une contrainte, mais un geste de considération mutuelle. La liberté de s’amuser s’arrête là où débute le besoin de quiétude d’autrui. En définitive, c’est cultiver le vivre-ensemble.

Bark-Wendé Sandrine TASSEMBEDO (Stagiaire)