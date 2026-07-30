Comptabilité des matières: les responsables des Editions Sidwaya à l’école de la gestion optimale

Les Editions Sidwaya a organisé une formation sur la gestion des véhicules et du carburant, les 28 et 29 juillet 2026, à Ouagadougou au profit de ses directeurs et chauffeurs.

Le Burkina Faso a amorcé une nouvelle dynamique dans la gouvernance avec la vision de la Révolution progressiste populaire. Celle-ci place la rationalisation et la transparence au cœur de l’action publique. C’est pour s’adapter à cette nouvelle donne, que Les Editions Sidwaya a organisé la formation de ses directeurs et chauffeurs sur la gestion des véhicules et du carburant, les 28 et 29 juillet 2026, à son siège à Ouagadougou.

Pour la directrice générale des Editions Sidwaya, Assétou Badoh, l’objectif de cette session est de parvenir à une compréhension commune des nouveaux textes qui régissent la gestion du patrimoine non financier. « Il s’agit d’assurer une utilisation optimale des ressources », a-t-elle soutenu. La DG des Editions Sidwaya a expliqué qu’il est important d’exposer la réglementation actuelle pour que chaque segment comprenne comment les choses doivent fonctionner. « Se conformer aux nouvelles réglementations est une nécessité », a-t-elle insisté.

La directrice générale des Editions Sidwaya a formulé le vœu que la session fasse émerger un regard nouveau des responsables et des chauffeurs sur la gestion des véhicules et du carburant afin que chacun d’eux assume pleinement son rôle. Le facilitateur de la formation, Ghislain Wendyam Fidèle Paceré, par ailleurs, comptable principal des matières du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, a indiqué que la session a permis de revisiter les fondamentaux sur la comptabilité des matières et la gouvernance du patrimoine non financier de l’Etat.

« Nous avons touché du doigt, l’organisation du système de la comptabilité des matières et les questions relatives à la gestion du parc automobile de l’Etat et du carburant », a-t-il poursuivi. Les directeurs et chauffeurs des Editions Sidwaya ont été informés des différents types d’infractions liées à l’utilisation des véhicules de l’Etat et des sanctions y afférentes. Ils ont pris connaissance également de l’ensemble des procédures qui gouvernent l’utilisation du carburant au niveau des structures de l’Etat et plus particulièrement au niveau des Editions Sidwaya .

Le contenu de la formation a été bénéfique, a confié le Directeur régional de l’Ouest (DRO) des Editions Sidwaya, Paténema Oumar Ouédraogo. « La comptabilité des matières est une nouvelle donne que nous devons appliquer dans le fonctionnement de notre direction et nous avons reçu les outils pour le faire au cours de ces deux jours de renforcement de capacités », a-t-il affirmé. Paténéma Oumar s’est engagé à faire preuve de plus de vigilance en vue d’une gestion rationnelle du parc automobile et du carburant de la direction régionale de l’Ouest des Editions Sidwaya.

Evariste YODA Aude

Frederique ROUAMBA (Stagiaire)