99e anniversaire de la fondation de l’armée populaire de Chine: l’évènement célébré à Ouagadougou

L’ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso a organisé une réception à l’occasion de la 99e commémoration de la fondation de l’armée populaire de libération de Chine, mardi 28 juillet 2026, à Ouagadougou.

L’armée populaire de libération de Chine a 99 ans. Cet anniversaire a été célébré à l’ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso, mardi 28 juillet 2026, à Ouagadougou, sous la présidence de l’ambassadeur chinois, Deyong Zhao. C’était en présence de nombreux invités dont le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé. Après l’exécution des hymnes nationaux de la Chine et du Burkina Faso, l’histoire de l’armée populaire de libération de Chine a été projetée et expliquée.

L’ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso a indiqué que cette année 2026 marque le 99e anniversaire de la fondation de l’armée populaire de libération de Chine, le 105e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois, ainsi que le lancement de la mise en œuvre du 15e Plan quinquennal de la Chine. Deyong Zhao a signifié que son pays poursuit sa politique de défense nationale et demeure un acteur engagé en faveur de la paix et de la sécurité internationale et régionale, en tant que défenseur, bâtisseur et contributeur.

Une vision commune

« La Chine met en œuvre l’Initiative pour la sécurité mondiale, le développement mondial, la civilisation mondiale, ainsi que la gouvernance mondiale. Elle œuvre sans relâche à la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité », a-t-il soutenu. L’ambassadeur de la Chine au Burkina a souhaité que l’amitié entre les peuples chinois et burkinabè se transmette de génération en génération et que les deux peuples connaissent durablement la paix, la prospérité et le bonheur.

Le ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé, a rendu un hommage au peuple chinois et à la force, le courage, la résilience et l’engagement de l’armée populaire de libération lors du soulèvement de Nanchang du 1er août 1927. Pour lui, cette épopée doit beaucoup au leadership et à la vision des autorités chinoises qui se sont succédé en faisant de cette armée, un modèle d’endurance, de modernisation technologique et d’autonomie.

« La proximité entre nos deux peuples s’enracine dans une vision que nos deux Nations partagent : la défense de notre souveraineté nationale et le droit inaliénable de guider notre propre destin », a-t-il déclaré. Pour lui, à l’heure où le Burkina fait face à une guerre orchestrée par l’impérialisme, l’appui de la Chine témoigne d’une amitié sincère et agissante. « Les succès que nos Forces combattantes engrangent sur le terrain sont aussi le fruit d’un partenariat technique solide et respectueux », a-t-il poursuivi. Le général de division Célestin Simporé a salué le dynamisme de la coopération militaire et de défense entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Il a souhaité une fructueuse mission au nouvel attaché de défense, nouvellement accrédité au Burkina, le colonel Tengfei Ma.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE