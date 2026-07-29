Cadre sectoriel de dialogue « Gouvernance administrative et locale » : le renforcement de l’action diplomatique du Burkina, l’un des acquis

Le ministère des Serviteurs du Peuple a organisé une revue à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue « Gouvernances administrative et locale » le mercredi 29 juillet 2026 à Ouagadougou.

Après six mois de mise en œuvre de ses activités, le Cadre sectoriel de dialogue (CSD) « Gouvernances administrative et locale » marque une halte pour un bilan à mi-chemin. En effet, le ministère des Serviteurs du Peuple, a organisé une revue à mi-parcours de ce CSD, le mercredi 29 juillet, dans la capitale. Le ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré, a expliqué que cette rencontre vise deux objectifs majeurs. Il s’agit, a-t-il poursuivi, d’examiner et d’adopter le projet de rapport sectoriel de performances à mi-parcours 2026, qui dresse le bilan de la mise en œuvre, au titre du premier semestre 2026, des actions du « Plan RELANCE » 2026-2030 relevant du secteur « Gouvernances administrative et locale » et d’examiner et d’adopter le Plan d’actions sectoriel de développement 2026-2028 actualisé.

Le Secrétaire permanent de la modernisation de l’administration et de la bonne gouvernance (SP/MABG), Francis Paré, a indiqué que plusieurs acquis ont été enregistrés au premier semestre 2026. Il a cité, entre autres, l’adoption et la vulgarisation de textes relatifs aux libertés religieuses et à la chefferie coutumière, le renforcement de l’action diplomatique du Burkina Faso, l’organisation de concours professionnels et concours directs, le traitement de nombreux actes de carrière, ainsi que les initiatives engagées pour rapprocher davantage l’administration des citoyens.

Francis Paré a également évoqué la production et la diffusion de plusieurs films documentaires consacrés aux actions gouvernementales, destinés à mieux informer les populations sur les politiques publiques mises en œuvre. Pour le ministre des Serviteurs du Peuple, les actions réalisées constituent des avancées. Toutefois, il a relevé que le niveau d’exécution de certaines activités nécessite des efforts supplémentaires pour accélérer leur réalisation au cours du second semestre.

Il a, en outre, souligné que cette revue ne saurait être considérée comme une simple formalité administrative. Elle constitue, selon lui, un cadre de responsabilité collective permettant d’identifier les ajustements nécessaires pour améliorer les résultats. « Les défis sont réels mais je reste convaincu que la qualité des ressources humaines réunies nous permettra de les relever pour une mise en œuvre réussie des actions du « Plan RELANCE » 2026-2030 dans notre secteur », a-t-il déclaré.

bdoulaye BALBONE

Gloria Innocentia BEOGO (Stagiaire)