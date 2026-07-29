La nécessité d’une mobilisation collective

La communauté internationale a célébré, le mardi 28 juillet 2026, la Journée mondiale contre l’hépatite, sur le thème : « Hépatite : faisons tomber les barrières ». Selon les acteurs de la santé, la thématique se veut une mise en exergue sur l’importance de lever les obstacles qui limitent encore l’accès à l’information, au dépistage, à la vaccination et aux soins de cette maladie virale. Au Burkina Faso, cette journée a été placée sur le thème: « Hépatite: comprendre la maladie pour la vaincre » et du slogan « Parlons-en ». Les hépatites virales sont souvent qualifiées de « maladies silencieuses ».

En effet, de nombreuses personnes découvrent leur infection lorsque des complications graves sont déjà installées. Cette réalité met en évidence l’importance du dépistage précoce, car, détecter la maladie à temps permet d’engager rapidement une prise en charge, de prévenir les complications et de limiter la transmission du virus. Au cours de la cérémonie commémorative, il est ressorti qu’au Burkina Faso, l’hépatite B demeure une préoccupation majeure de santé publique. Les données disponibles montrent que la circulation du virus reste importante, chez les femmes enceintes et leurs partenaires. Selon le ministère de la Santé, le taux de positivité de l’hépatite B était de 2,9 % chez les femmes reçues en consultation prénatale en 2025, et de 11,8 % chez leurs partenaires en 2025. C’est pourquoi, il urge de renforcer le dépistage, en particulier chez les femmes enceintes, afin de protéger les générations futures et de réduire le poids de la maladie.

C’est d’ailleurs, dans cette dynamique qu’il faut saluer les efforts du gouvernement pour améliorer l’offre de soins et renforcer la lutte contre les hépatites virales. Au nombre des actions menées, l’on note le renforcement de la couverture vaccinale contre l’hépatite B, l’amélioration des capacités de diagnostic, la formation continue des professionnels de santé, l’extension des services de dépistage, ainsi que l’intégration de la lutte contre les hépatites dans la stratégie nationale de triple élimination de la transmission mère-enfant du VIH, de la syphilis et de l’hépatite B.

Ces initiatives traduisent, si besoin en est, la volonté des autorités de construire un système de santé plus performant, capable d’offrir des soins de qualité au plus grand nombre. Malheureusement, beaucoup de Burkinabè ignorent leur statut sérologique et consultent tardivement, réduisant ainsi les chances d’une prise en charge efficace. Alors que le dépistage constitue ainsi l’un des moyens les plus sûrs pour réduire la mortalité liée aux hépatites et freiner leur propagation. Au regard de la situation globale de la maladie, la réussite de cette lutte repose également sur une mobilisation collective. D’où l’appel du ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Robert Kargougou. « La victoire contre les hépatites virales relève d’une responsabilité collective », a-t-il dit.

En effet, l’ambition d’éliminer les hépatites comme menace de santé publique ne pourra être atteinte qu’au prix de l’engagement de tous. Dans cette dynamique, il appartient à chaque Burkinabè de jouer sa partition en se faisant dépister, en se faisant vacciner lorsque cela est indiqué et en adoptant les comportements de prévention recommandés. Au demeurant, pour plus d’efficacité dans les moyens de lutte, les acteurs devraient travailler à l’introduction systématique de la dose de naissance du vaccin contre les hépatites pour stopper la transmission de la mère à l’enfant, à la décentralisation des soins en intégrant le dépistage et le traitement des hépatites dans les structures de soins primaires, à l’image de ce qui est fait pour le VIH et surtout réfléchir sur la baisse des prix des médicaments génériques et des réactifs de diagnostic biologique. Cela pourrait, osons le croire, permettre d’avancer vers l’élimination effective des hépatites virales qui continuent de menacer silencieusement la santé et la vie de millions de personnes.

Soumaïla BONKOUNGOU