Mali/Semaine du numérique: les ministres de la Confédération AES attendus dans les stands aujourd’hui

En marge des activités de la IVe édition de la Semaine du numérique, le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Alhamdou Ag llyène, a effectué ce jeudi 30 juillet 2026 au Centre international de conférences de Bamako (CICB), une visite des stands, avant la visite officielle prévue aujourd’hui avec ses homologues du Burkina Faso et du Niger.

Cette visite lui a permis de découvrir plusieurs innovations présentées à cette occasion, notamment dans les domaines de la robotique et de l’intelligence artificielle. Alhamdou Ag Ilyène a également constaté la forte mobilisation autour des différentes activités, particulièrement les masterclass et les sessions thématiques. « J’ai pu constater vraiment un grand engouement et l’engagement de tous les participants au niveau des masterclass et des différentes thématiques », a déclaré le ministre chargé de l’Economie numérique.

Il s’est particulièrement réjoui de la présence d’une centaine de jeunes filles et garçons à une session de formation, avec une participation féminine plus importante que celle des garçons. Pour le ministre Ag Ilyène, cette mobilisation traduit la nécessité d’investir davantage dans la jeunesse, conformément aux orientations des autorités de la Transition. « Nous avons travaillé pour l’avenir.

Ce sont ces instructions que nous ont données les plans de la Transition, en nous disant qu’il faut travailler sur la jeunesse, et particulièrement la jeunesse féminine », a-t-il indiqué. Interrogé sur les innovations qui l’ont le plus marqué au cours de cette édition, il a dit avoir été particulièrement impressionné par les réalisations dans le domaine de la robotique et de l’intelligence artificielle. « J’ai été impressionné par tout ce qui s’est fait au niveau de la robotique. J’ai vu aussi qu’au niveau de l’intelligence artificielle, les jeunes s’y mettent beaucoup et ont fait beaucoup de prouesses », a-t-il déclaré.

Face à cet intérêt croissant des jeunes pour les nouvelles technologies, Alhamdou Ag Ilyène a insisté sur la nécessité d’un accompagnement technique. Il a indiqué avoir demandé que ces initiatives soient encadrées par nos techniciens, afin qu’elles puissent contribuer efficacement à la satisfaction des besoins des populations.

Abordant la question de la modernisation de l’administration, il a estimé qu’elle constitue un devoir pour le gouvernement. Cette mission relève de son département, tout en nécessitant l’implication de plusieurs autres départements ministériels. Il a cité plusieurs avancées enregistrées dans ce domaine, notamment dans l’état civil et les casiers judiciaires. Selon lui, le processus de modernisation de l’administration a également permis de réaliser des progrès dans le recouvrement des recettes, notamment au niveau du ministère en charge des Finances.

L’Essor/Mali