Sécurité de proximité : Dédougou se dote de deux commissariats de police de secteur

La Police nationale a procédé au lancement officiel des activités de deux commissariats de police aux secteurs n°4 et 6 de la ville de Dédougou, ce jeudi 30 juillet 2026. La cérémonie de lancement, patronnée par le gouverneur des régions de Bankui et du Sourou, Babo Pierre Bassinga, a également vu l’inauguration des locaux devant abriter ces services de police.

Représentant le directeur général de la Police nationale à cette cérémonie, le directeur de la sécurité publique, le commissaire divisionnaire de police Sibiri Nébilè Amidou Yoin, a expliqué que la création de ces commissariats de secteur répond à la vision innovante de la Police nationale, axée sur la mise en œuvre de stratégies opérationnelles pour un renforcement de la sécurité au quotidien. Il s’agit en outre de rapprocher les services policiers des citoyens pour une sécurité de proximité et contribuer à réduire les distances. Plus de détails à venir.

Yacouba BELEM