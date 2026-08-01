CAN féminine Maroc 2026 / Burkina Faso – Tanzanie (2-1)Les Etalons dames se relancent dans le groupe B

Le Burkina Faso a dominé la Tanzanie (2-1), ce vendredi 31 juillet 2026 au stade Larbi Zaouli de Casablanca, lors de la deuxième journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine. Grâce aux réalisations d’Adèle Kabré (43e) et de la capitaine Balkissa Sawadogo (80e), les Etalons dames signent la première victoire de leur histoire en phase finale de la compétition et conservent toutes leurs chances de qualification pour les quarts de finale avant leur ultime sortie face à l’Afrique du Sud.



Les Etalons dames ont écrit une nouvelle page de l’histoire du football féminin burkinabè. Dos au mur après leur défaite inaugurale face à la Côte d’Ivoire, les joueuses d’Issa Balboné n’avaient plus droit à l’erreur. Pour ce rendez-vous décisif, le sélectionneur burkinabè a procédé à quelques ajustements en titularisant Nina Dabilgou dans les buts et en confiant le brassard de capitaine à Balkissa Sawadogo.

Dès les premières minutes, les Burkinabè affichent leurs ambitions. Bien organisées, elles monopolisent progressivement le ballon et imposent leur rythme.

A la 18e minute, un bon centre de Rasmata Sawadogo traverse la surface sans trouver preneuse. Solide défensivement autour de Madina Traoré, le Burkina Faso mairise les offensives tanzaniennes et se montre de plus en plus entreprenant. Cette domination est récompensée juste avant la pause. A la 43e minute, parfaitement lancée sur le côté droit, Adèle Kabré conclut une contre-attaque menée avec efficacité et permet au Burkina Faso de rejoindre les vestiaires avec un avantage logique (1-0).

Au retour des vestiaires, la rencontre prend une autre tournure.

A la 53e, la Tanzanienne Hansath Ubamba est expulsée pour une intervention dangereuse sur la gardienne Nina Dabilgou. En supériorité numérique, les Burkinabè connaissent pourtant un moment de flottement. Neuf minutes plus tard, sur un coup franc excentré, le ballon heurte le poteau avant d’être repris victorieusement par l’attaquante tanzanienne Alsha Juma Mnuka pour l’égalisation (1-1).



Une victoire historique qui entretient l’espoir

Loin de céder au doute, les protégées d’Issa Balboné repartent de l’avant. Les changements opérés par le staff apportent un nouvel élan au collectif burkinabè.

A la 80e, au terme d’une contre-attaque parfaitement exécutée, la capitaine Balkissa Sawadogo fait parler sa vitesse et son sang-froid pour offrir la victoire aux siennes (2-1). Cerise sur le gateau, Balkissa Sawadogo est élue femme du match.



Au coup de sifflet final, la satisfaction est immense dans le camp burkinabè. « Notre survie dépendait de ce match. Les filles étaient gonflées à bloc après la défaite inaugurale. Le Burkina Faso est un peuple intègre. La combattivité, le courage et la dignité pour défendre l’honneur de la nation sont dans notre sang.

C’est sur le plan mental que nous avons pris l’ascendant. Nous allons savourer cette victoire avant de préparer le match contre l’Afrique du Sud », a réagi le sélectionneur Issa Balboné.

Son homologue tanzanien, Bakari Shime, a reconnu la supériorité des Burkinabè. « Félicitations au Burkina Faso. Le carton rouge a profondément modifié notre organisation et nous avons commis des erreurs défensives qui nous ont coûté cher. Il faudra vite les corriger avant notre prochain match contre la Zambie », a-t-il déclaré.



Dans l’autre rencontre du groupe B, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud se sont quittées sur un match nul (2-2). Ce résultat relance totalement la course à la qualification. Avec cette victoire historique, les Étalons dames restent en lice et joueront leur avenir dans la compétition lors de la troisième journée face Banyana Banyana, le 4 aout prochain, au stade Moulay Rachid de Casablanca.

Achille OUEDRAOGO, envoyé spécial à Casablanca