CAN Féminine Maroc 2026 / avant-veille de Burkina Faso # Afrique du Sud Pascal Sawadogo entraineur : « Nous sommes confiants, il y a un coup à jouer »

A 48 heures de leur troisième et dernier match de groupe face aux Banyana Banyana d’Afrique du Sud, prévu le 4 août au stade Moulay Rachid de Casablanca, les Etalons Dames ont effectué, dimanche 2 août, une séance d’entrainement à l’Académie du Raja de Casablanca. A l’issue de la séance, le technicien Pascal Sawadogo et l’attaquante Juliette Nana ont affiché leur confiance, tout en reconnaissant la qualité du champion d’Afrique en titre.

Après leur victoire historique contre la Tanzanie (2-1), les Etalons Dames poursuivent sereinement leur préparation. La séance dominicale a essentiellement été consacrée au travail tactique, à la condition physique et aux exercices de finition. « Nous avons analysé les vidéos de notre adversaire. Cette séance était axée sur notre organisation, aussi bien lorsque l’Afrique du Sud aura le ballon que lorsque nous serons en possession. Demain, nous reviendrons sur le terrain pour mettre en place les derniers réglages et apporter les ultimes consignes », a expliqué Pascal Sawadogo.

Conscient de la valeur des Banyana Banyana, le technicien burkinabè refuse néanmoins de faire un complexe face aux championnes d’Afrique. « Nous regardons cette équipe différemment aujourd’hui. L’Afrique du Sud a déjà perdu dans cette compétition et cela montre qu’elle n’est pas imbattable. Ce n’est plus exactement l’équipe que nous avons affrontée en 2023. De notre côté, nous avons progressé, tandis qu’elles sont dans une phase de renouvellement de leur effectif », a-t-il analysé. Pour le coach, les vidéos étudiées par le staff technique confortent cette impression. « Les matchs que nous avons observés montrent qu’il y a véritablement un coup à jouer. Nous sommes confiants. »

Pascal Sawadogo estime également que cette CAN confirme le resserrement du niveau entre les sélections africaines. « Nous sommes en progression. Notre victoire contre la Tanzanie a renforcé la confiance du groupe. Les résultats enregistrés depuis le début du tournoi montrent qu’il n’y a plus de match gagné d’avance. Aujourd’hui, c’est surtout l’envie, la discipline et l’engagement qui font la différence sur le terrain. »

Quant à Juliette Nana, elle a assuré que le groupe avait bien récupéré de son précédent match. « La récupération s’est bien passée et l’entraînement s’est très bien déroulé. Nous poursuivons notre préparation dans de bonnes conditions. » L’attaquante reconnait le statut de favorite de l’Afrique du Sud, mais refuse de partir battue. « Nous connaissons cette équipe. Nous l’avons déjà affrontée et nous savons que c’est une grande nation du football féminin africain. Mais nous aussi, nous avons des qualités. Nous restons concentrées sur notre objectif qui est la qualification. »

Les Etalons Dames ont d’ailleurs analysé plusieurs séquences vidéo de leur prochain adversaire. « Les vidéos nous permettent de mieux connaitre cette équipe. Nous restons concentrées et déterminées. Le plus important sera de respecter les consignes du staff et de tout donner sur le terrain pour aller chercher la qualification. »

Mardi 4 août au stade Moulay Rachid de Casablanca, les joueuses d’Issa Balboné auront rendez-vous avec leur histoire. Face aux Banyana Banyana, un résultat positif ouvrira aux Etalons Dames les portes d’une qualification historique pour les quarts de finale de la CAN féminine.

Achille Pengdwendé OUEDRAOGO

Envoyé spécial à Casablanca