L’IA, de l’urgence d’un usage responsable

La course à l’Intelligence artificielle (IA) devient un nouveau terrain de confrontation technologique entre les grandes puissances. D’un côté, les Etats-Unis qui cherchent à préserver leur avance dans les semi-conducteurs, les modèles d’IA et les infrastructures numériques. De l’autre, la Chine qui accélère ses investissements et développe ses propres modèles, afin de réduire sa dépendance aux technologies étrangères. Derrière cette compétition se joue désormais une partie importante de la puissance économique, scientifique et géopolitique mondiale.

Cette rivalité n’est pourtant pas uniquement une affaire de domination technologique. Comment l’humanité doit-elle utiliser une technologie dont les capacités progressent à une vitesse exceptionnelle ? L’IA est déjà présente dans de nombreux domaines. Elle facilite la recherche, améliore certains services médicaux, accompagne l’éducation, optimise les entreprises et permet d’automatiser des tâches autrefois longues et complexes. Dans les pays en développement, elle peut également contribuer à améliorer l’accès au savoir, soutenir l’agriculture, faciliter la traduction ou encore renforcer certains services publics. Son potentiel est donc considérable.

Cependant, l’outil ne saurait remplacer le jugement humain. C’est précisément là que doit se situer la frontière entre progrès et dépendance. Utiliser l’IA de manière rationnelle suppose d’abord de comprendre qu’elle n’est ni une source infaillible

de vérité ni un substitut à l’intelligence humaine. Elle peut produire des informations erronées, faire des hallucinations, générer des contenus convain-cants mais inexacts. Ses réponses doivent donc être vérifiées, confrontées à des sources fiables et replacées dans leur contexte.

A cet égard, la compétition entre Washington et Pékin devrait également servir de signal d’alerte au reste du monde. Car, la véritable question ne consiste

pas seulement à savoir qui développera l’IA la plus puissante, mais aussi à déterminer comment cette puissance sera utilisée. Une technologie capable d’accroître considérablement la productivité peut aussi être détournée pour manipuler l’information, faciliter la fraude, porter atteinte à la vie privée ou amplifier certaines formes de désinformation. L’enjeu est particulièrement important pour les jeunes, qui constituent l’une des principales générations d’utilisateurs de ces technologies.

L’IA peut être un formidable outil d’apprentissage, à condition qu’elle stimule la réflexion

au lieu de l’étouffer. Copier systématiquement une réponse générée par une machine, sans chercher à la comprendre, est contre-productive. A contrario, l’utiliser pour rechercher des pistes, confronter des idées, corriger un raisonnement ou approfondir une connaissance peut renforcer les capacités humaines. Il appartient donc aux Etats, aux établissements scolaires et universitaires, aux entreprises et aux utilisateurs eux-mêmes de promouvoir une véritable culture de l’IA.

Celle-ci doit associer innovation, esprit critique, protection des données, transparence et responsabilité. En définitive, la polémique entre les États-Unis et la Chine démontre à suffisance que l’intelligence artificielle est devenue un enjeu stratégique mondial. Mais, au-delà de cette bataille de puissance, l’urgence est d’apprendre à maîtriser l’outil sans en

devenir un prisonnier. L’IA doit rester au service de l’homme,

de la connaissance et du développement. Le plus sûr, c’est que l’IA ne se mesurera pas seulement à la puissance de ses algorithmes, mais à la sagesse avec laquelle les sociétés choisiront de les utiliser.

Soumaïla BONKOUNGOU