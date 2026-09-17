Commune de Bobo-Dioulasso : la Web TV pour rapprocher l’administration locale des citoyens

La Commune de Bobo-Dioulasso a officiellement lancé, le samedi 12 septembre 2026, sa Web TV. Première chaîne de télévision communale, Bobo-Dioulasso TV entend rapprocher davantage l’administration des citoyens, promouvoir les potentialités de la cité de Sya et accompagner les politiques publiques locales.

Une nouvelle page s’écrit dans l’histoire de la communication de la commune de Bobo-

Dioulasso. Elle (la commune) dispose désormais de sa propre Web TV,

dénommée Bobo-Dioulasso TV. La plateforme numérique a été officiellement lancée, le samedi 12 septembre 2026, en présence des autorités administratives, militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, ainsi que des acteurs de la communication et de la société civile. Bobo-Dioulasso TV vient ainsi renforcer les moyens de communication de la collectivité, aux côtés notamment de la radio communale.

A travers cette initiative, la commune veut adapter sa communication aux mutations technologiques et aux nouvelles habitudes de consommation de l’information. Pour le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Bobo-Dioulasso, Laurent Koutoukou Kontogom, la création de cette chaîne répond à la volonté de s’adapter à l’air de son temps. Il souhaite faire de la Web TV un miroir et une vitrine de Bobo-Dioulasso pour le Burkina Faso, l’Afrique et le reste du monde. « L’ambition affichée est également de faire de ce nouvel outil un média de proximité.

Les populations vont pouvoir y retrouver des informations sur les actions de la commune et les principales préoccupations liées à leur cadre de vie », a laissé entendre le PDS. Assainissement, sécurité routière, fiscalité, citoyenneté et développement local constituent, entre autres, les thématiques annoncées. La culture, le sport, la jeunesse, les femmes, les langues nationales, l’histoire et les traditions de Bobo-Dioulasso vont occuper également une place importante dans la programmation.

Présidant la cérémonie, le président du Conseil supérieur de la communication (CSC), Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo, a salué une initiative qu’il considère comme un outil de gouvernance locale. Il a invité les responsables de la chaîne à faire preuve de professionnalisme, de pluralisme et de respect de la déontologie.

« La communication peut aider à rassembler. Dans sa phase de démarrage, la chaîne prévoit une programmation quotidienne, de 8 heures à 22 heures, avec des reportages, interviews, magazines, émissions thématiques et capsules destinées notamment aux réseaux sociaux.

Kamélé FAYAMA