Café ressources humaines : Alima Touré, sacrée meilleure DRH de l’année aux « RH AWARDS 2026 »

La directrice des ressources humaines du ministère de la Famille et de la Solidarité, Alima Touré, a été sacrée meilleure DRH de l’année 2026 dans la catégorie « Ministères et Institutions », lors de la Xe édition des RH Awards qui s’est tenue, le samedi 12 septembre 2026, à Accra au Ghana.

Organisés pour valoriser les professionnels des ressources humaines, les RH Awards mettent en avant les acteurs qui se démarquent par leur engagement, leurs initiatives et leur contribution à la gestion et au développement du capital humain. La Xe édition du Café ressources humaines et du RH AWARDS 2026 s’est tenue, le samedi 12 septembre 2026. Elle s’est vue délocalisée pour la première fois au Ghana. Cette rencontre avait notamment pour ambition de favoriser le partage d’expériences et de renforcer la coopération entre professionnels ghanéens et burkinabè.

La directrice des ressources humaines du ministère de la Famille et de la Solidarité, Alima Touré, a été sacrée meilleure DRH de l’année 2026 dans la catégorie « Ministères et Institutions », lors de cette Xe édition. Une reconnaissance qui vient saluer son action à la tête des ressources humaines du ministère de la Famille et de la Solidarité.

Au moment de recevoir son prix, la lauréate a remercié la ministre de la Famille et de la Solidarité, le lieutenant-colonel Passowendé Pélagie Kaboré, ainsi que le secrétaire général du ministère, Emile Zabsonré, pour leur accompagnement. Elle a également rendu hommage à son ancienne supérieure hiérarchique, Nandy Somé/Diallo, et à ses anciens collaborateurs des Editions Sidwaya, qui ont contribué à son parcours. « Sans vous, aucune de nos initiatives pour la valorisation du capital humain n’aurait pu porter ses fruits », a-t-elle déclaré.

Pour Alima Touré, ce trophée ne constitue pas une finalité. Elle y voit plutôt une responsabilité supplémentaire et un encouragement à poursuivre ses efforts. « Ce prix n’est pas un aboutissement, mais un encouragement à continuer d’innover et à placer, plus que jamais, l’humain au cœur de nos actions », a-t-elle souligné.

Cette distinction obtenue au Ghana, constitue une vitrine pour l’expertise burkinabè dans un espace professionnel africain de plus en plus tourné vers le partage d’expériences et la valorisation du capital humain.

Abdoulaye BALBONE

Maria KAHOUN

(Stagiaire)