Les vacances tendent vers la fin. Il est donc temps de se préparer pour la rentrée scolaire, un véritable casse-tête pour les parents d’élèves. Pendant que certains ont déjà réglé tous les soucis liés à l’année académique, d’autres, par contre, ne savent pas si leurs enfants passent en classe supérieure ou redoublent. En effet, pendant cette période, il n’est pas rare de voir certains parents qui achètent tout le nécessaire avant de se rendre compte que l’enfant n’a pas pu passer en classe supérieure. Cela, pour n’avoir pas eu assez d’informations sur les résultats de leurs enfants. Afin d’éviter les désagréments, les parents doivent suivre l’évolution du cursus scolaire de leurs enfants, au lieu de se fier à leurs dires.

Mariama Claire Mandomba LOMPO