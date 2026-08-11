Tournoi UFOA-B U20 : les félicitations du Président du Faso

Je salue la brillante victoire de nos jeunes Etalons qui ont pris le dessus sur l’équipe du Nigéria en finale du tournoi UFOA-B U20 2026.

C’est avec beaucoup de fierté que j’ai suivi le parcours de nos vaillants représentants à ce tournoi. Le talent, l’esprit d’équipe et l’amour de la patrie dont vous avez fait montre durant la compétition me réconfortent et augurent de meilleures perspectives pour notre équipe fanion.

Cette belle victoire nous ouvre les portes de la coupe d’Afrique des Nations U20. Je vous invite donc à rester unis dans le travail et la discipline pour défendre dignement les couleurs de notre chère Patrie.

Toutes mes félicitations aux membres de l’encadrement technique, aux supporteurs et encore bravo aux jeunes pour cette victoire réconfortante.

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

Camarade capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l’Etat