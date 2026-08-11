Accès aux soins : le ministre Kargougou encourage les agents de santé de Toma et de Koin

Le ministre de la Santé, Robert Kargougou, a effectué le lundi 10 août 2026, une visite au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Toma et au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Koin.

Le ministre de la Santé veut constater les efforts consentis par les agents de son département pour offrir les soins de santé à la population. C’est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement sanitaire 2026-2030, il a initié des tournées dans les structures de santé. Hier, lundi 10 août 2026, il a été reçu dans la province du Nayala. Cette visite de terrain l’a conduit au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Toma et au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) du village de Koin. L’objectif est d’encourager les agents de santé mobilisés dans les deux centres pour accomplir leurs missions au profit de la population.

Au CMA de Toma, l’hôte du jour a fait le tour des services médicaux pour constater les conditions de travail des agents. «Le chef d’Etat nous a instruit d’aller constater les conditions dans lesquels vivent les serviteurs du peuple », a-t-il justifié. Malgré le contexte difficile, a-t-il indiqué, les « VDP de la santé» sont là pour assurer la continuité du service de la santé et de la nutrition. « Nous sommes fiers de vous pour le travail abattu malgré la vetusté des infrastructures, le manque d’équipements », a-t-il loué. Il a invité les agents de santé à rester engagés, patriotes, professionnels malgré les conditions difficiles, car pour lui, être un agent de santé est un sacerdoce.

« Cette présence nous réconforte »

A l’occasion, le personnel a soumis ses préoccupations aux premiers responsables. Il s’agit notamment du problème d’équipements, d’infrastructures et de carrière. S’agissant de cette dernière préoccupation, le ministre Kargougou a rassuré. « 40 agents n’ont pas encore vu jusqu’à présent leur passif social apuré. Nous avons instruit les acteurs de la chaîne pour que tous les actes administratifs relatifs à ces agents soient traités et que leur passif social soit totalement apuré d’ici la fin du mois de septembre », a-t-il promis.

Le médecin-chef du district sanitaire de Toma, Dr Constantin Sow s’est réjoui de cette visite du ministre.

« Cette présence nous réconforte davantage dans notre mission au service de la population. Nous avons soumis des doléances à notre premier responsable et il nous a rassuré que les dispositions sont prises pour les résoudre dans les délais », a-t-il dit.

Au CSPS de Koin à une dizaine de kilomètres de Toma, le message du ministre était celui d’encouragements et de félicitations à l’endroit des agents de santé.

« Nous sommes fiers parce qu’il nous est rapporté que la population accompagnent le CSPS de Koin à travers des initiatives communautaires. C’est ce que la RPP souhaite. Cela nous donne le courage d’accompagner », a-t-il lancé tout en invitant les autres villages à prendre l’exemple de la population de Koin. Antoine Koalga, infirmier chef de poste du CSPS de Koin s’est dit surpris de cette visite.

Car, il ne pensait pas que le ministre de la Santé pouvait venir jusqu’à Koin pour s’enquérir des réalités du travail. Il a demandé l’accompagnement du département de la santé pour que les locaux soient réfectionnés, mais aussi de trouver une solution définitive aux inondations régulières dont est victime le centre de santé pendant les saisons de pluies.

Adama SEDGO