Immersion patriotique : 43 journalistes à l’école des valeurs de la Nation

Le ministère de la Sécurité organise une immersion patriotique au profit des professionnels de médias du 9 au 14 août 2026, à l’Académie de police de Ouagadougou.

Informer sur la situation sécuritaire exige aussi de mieux connaître les réalités auxquelles sont confrontés ceux qui œuvrent à la défense du territoire national. C’est dans cette optique que le ministère de la Sécurité, à travers sa Direction de la communication et des relations presse (DCRP) a initié une immersion patriotique à l’endroit des professionnels de médias du 9 au 14 août 2026.

Le lancement de cette immersion qui regroupe 43 hommes et femmes des médias a eu lieu, le lundi 10 août 2026, à l’Académie de police de Ouagadougou, sise à Pabré.

Selon le directeur général de l’Académie de police, Lassina Traoré, représentant le ministre de la Sécurité, dans cette guerre imposée au Burkina Faso, les victoires ne se remportent pas uniquement par les armes, mais aussi par la maîtrise de l’information, la force du récit ainsi que la responsabilité dans le traitement de l’actualité.

« On communique toujours mieux ce que l’on comprend et l’on comprend davantage ce que l’on a vécu », a-t-il déclaré. Lassina Traoré a exhorté les encadreurs et tous ceux qui œuvrent au bon déroulement de cette immersion de transmettre avec rigueur, objectivité, exigence et dans un esprit de camaraderie les connaissances et les valeurs qui font la force des institutions. Il a, en outre, invité les immergés à faire preuve de discipline, d’humilité, d’ouverture d’esprit et d’engagement durant leur séjour et de transmettre les connaissances acquises au sein de leurs structures respectives.

Mieux connaître les questions liées à la sécurité

Le directeur de l’institut de recherche du perfectionnement et de coopération de l’Académie de police, Modeste Zeye, président du comité d’organisation, a indiqué que les immergés ne sont pas des visiteurs mais des hôtes et des partenaires d’apprentissage. Il a également relevé que l’Académie est un espace où se conjuguent discipline, engagement et patriotisme au service de la Nation. « La discipline n’est pas négociable ici. C’est la seule

option », a-t-il martelé.

Le directeur de la communication et des relations presse du ministère de la Sécurité, Issaka Ouédraogo, a expliqué que cette activité a été initiée afin de renforcer les relations entre les médias et les forces de sécurité intérieure. « La meilleure

connaissance des réalités du terrain va aider les journalistes à traiter les informations relatives à la sécurité en tenant compte des différents paramètres qui les entourent », a-t-il confié. De son côté, le délégué des immergés, Da Sié, journaliste à WebActu, a affirmé que dans le contexte sécuritaire difficile que traverse le Burkina Faso, cette initiative est la bien-

venue.

Pour lui, en tant que professionnels chargés d’informer la population, il est nécessaire de mieux connaître les questions liées à la sécurité, le fonctionnement et les méthodes de travail des forces de sécurité. « Nous espérons tirer de cette immersion des

connaissances qui nous permettront au retour de mieux informer la population et de contribuer à l’effort national », a-t-il affirmé.

Soumaïla BONKOUNGOU

Assami TIENDREBEOGO

(Stagiaire)