Dans les services publics, le gaspillage des ressources est devenu une habitude coûteuse. Lumières allumées dans des salles vides, climatiseurs et ventilateurs qui tournent bien après les heures de travail, véhicules de service utilisés hors du cadre légal : autant de pratiques qui épuisent inutilement le budget national. Ces abus fragilisent l’efficacité de l’administration et alimentent la colère des citoyens. Chaque kilowatt perdu, chaque litre de carburant détourné, c’est une ressource arrachée aux besoins essentiels du pays. Face à cette situation, il est important d’opérationnaliser à grande échelle la comptabilité des matières afin d’instaurer une gestion efficiente et promouvoir une culture de responsabilité. L’Etat doit montrer l’exemple et prouver que ses moyens servent l’intérêt général, non les privilèges individuels.

Aude Frederique ROUAMBA

(Stagiaire)