Coopération bilatérale : Le Burkina Faso et la République du Burundi se rapprochent à travers leur première Commission mixte de coopération

Sous l’impulsion des Présidents Ibrahim TRAORE et Evariste NDAYISHIMIYE après leur rencontre en avril 2026 à Ouagadougou, le Burkina Faso et la République du Burundi tiennent la première session de la grande Commission mixte de coopération entre les deux pays, du 10 au 12 août dans la capitale burundaise.

Après un Accord-cadre de coopération signé depuis décembre 1997, le Burkina Faso et la République du Burundi se lancent ainsi dans une dynamique de consolidation de leur relations bilatérales.

La grande session de la Commission mixte de coopération entre les deux pays, a débuté ce lundi par la rencontre des experts du Burundi et du Burkina Faso, dont les délégations sont respectivement conduites par Madame Marie-Ancilla NTAKABURIMVO, Directrice générale et responsable du Programme de défense des intérêts du Burundi et des Burundais à l’international, et le Camarade Hermann Yirigouin TOE, Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso.

Les interventions deux chefs de délégations ont marqué la cérémonie d’ouverture des travaux des experts.

Pour la cheffe de la délégation burundaise, la tenue de cette session de la grande Commission mixte de coopération, constitue une étape importante pour donner plus de vitalité aux liens d’amitié, de fraternité et de solidarité qui unissent les peuples burkinabè et burundais.

<< C’est un tournant décisif dans l’histoire de nos relations bilatérales; nos deux nations démontrent ainsi leur volonté inébranlable de transformer une volonté politique en partenariats tangibles et mutuellement bénéfiques>>, a souligné Madame Marie-Ancilla NTAKABURIMVO.

Dans la même veine, le chef de la délégation burkinabè a précisé que la présente session traduit l’engagement commun des Présidents burkinabè et burundais, à elever le niveau de l’amitié entre les peuples des deux pays et à faire de la coopération Sud-Sud un véritable levier de développement.

<< La géographie nous éloigne peut-être; mais l’histoire, les défis et l’espérance nous rapprochent; le Burundi et le Burkina Faso sont deux peuples de courage, de résilience et de dignité; deux peuples qui savent le prix de la paix; deux peuples qui savent aussi que la souveraineté ne se proclame pas seulement, mais elle se défend, elle se construit et elle se traduit en actes>>, a indiqué le Camarade Hermann Yirigouin TOE, tout en relevant que le Burkina Faso s’inscrit pleinement dans cette vision de souveraineté, à travers la Révolution Progressiste et Populaire, sous le leadership du Camarade Capitaine Ibrahim TRAORE.

Tout comme la cheffe de la délégation burundaise, le chef de la délégation burkinabè a rassuré que durant les deux jours de travaux, les experts vont procéder à un examen minitieux de l’éventail des opportunités qui s’offrent aux deux pays.

Les différents projets d’accords sur la table des experts concernent des domaines tels que l’agriculture et la sécurité alimentaire, la gestion des catastrophes humanitaires, les investissements et les services du transporta aérien, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle, les échanges culturels et les partages d’expertises entre la jeunesse des deux pays.

Les projets d’accords issus des travaux des experts seront soumis à la signature des ministres des Affaires étrangères burkinabè et burundais, le 12 août prochain à Bujumbura.