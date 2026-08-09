Fonds de soutien patriotique: le conseil d’orientation découvre le bataillon mixte de marche fantôme 1

Les membres du conseil d’orientation et du comité de gestion du Fonds de soutien patriotique (FSP) ont visité le vendredi 7 août 2026 à Fada N’Gourma dans le Goulmou, le bataillon mixte de marche fantôme 1, réalisé grâce aux ressources du fonds.

Qu’est- ce qui est fait avec les ressources du Fonds de soutien patriotique (FSP) ? Quelles sont les réalisations ? Autant de questions que se posent les citoyens ? Pour y apporter des réponses, les membres du conseil d’orientation et du comité de gestion du Fonds de soutien patriotique (FSP) sont allés en immersion au bataillon mixte de marche fantôme 1 de Fada N’Gourma, vendredi 7 août 2026. Une infrastructure réalisée entièrement grâce aux ressources du FSP. Créé le 10 février 2023, ce bataillon est composé de centaines de Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Les hôtes ont visité le poste de commandement, le magasin d’armement, l’infirmerie, la cuisine, les dortoirs et toute la logistique de guerre.

« Notre présence ici fait suite à une instruction du camarade Premier ministre, président du conseil d’orientation du FSP relative à ce qu’il y ait une immersion des membres du conseil d’orientation et également du comité de gestion du fonds pour venir constater sur le terrain, les réalisations.

Nous avons choisi Fada N’Gourma », a justifié le représentant du président du conseil d’orientation du FSP, Vieux Abdoul Rachid Soulama, par ailleurs secrétaire général du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF). Selon lui, à l’issue de cette visite, ils sont émerveillés par les résultats qui ont été présentés.

« Nous avons pu constater le travail gigantesque qui a été fait à savoir les équipements pour mettre en place ce bataillon mixte de marche fantôme 1. Pour l’opérationnalisation de ce bataillon par mois, c’est environ plus de 700 millions F CFA qui sont dépensés pour l’entretien des hommes en termes de santé, de prime et d’alimentation », a-t-il expliqué.

Des combattants déterminés sur le terrain

Dans ce bataillon, ce sont des centaines de motos, de véhicules, de tentes de couchage et bien d’autres matériels qui sont à la disposition des combattants. « Cette logistique a couté près d’un milliard F CFA, ce, grâce FSP», a souligné Vieux Abdoul Rachid Soulama. Pour lui, de nombreux enseignements doivent être tirés de cette visite. Il a donc saisi cette occasion pour féliciter encore la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP), l’ensemble des VDP et le personnel d’encadrement pour le travail qui est fait sur le terrain. « Nous prions Dieu et les mânes du Burkina pour qu’ils les accompagnent dans leur noble mission », a-t-il souhaité.

En outre, le chef de la délégation a lancé encore un appel à l’ensemble des Burkinabè pour renforcer toujours leur adhésion au fonds de soutien patriotique. Dans ce bataillon, des actions de renforcement sont en cours à travers la formation de centaines de VDP. « Tout ce que l’on injecte dans le fonds contribue à renforcer la capacité opérationnelle de nos VDP et de nos forces de défense et de sécurité sur le terrain. Donc, il est plus que nécessaire pour nous de travailler toujours à accompagner le fonds de soutien patriotique », a relevé Vieux Abdoul Rachid Soulama. Pour laisser les traces de cette visite, le représentant du Premier ministre a mis en terre un plant.

Fleur BIRBA