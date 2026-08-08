Journées nationales de lutte antivectorielle : Une opération de curage de caniveaux pour lancer la première édition à Dédougou

Les activités de la première édition des Journées nationales de lutte antivectorielle (JNLAV) ont été lancées dans les régions de Bankui et du Sourou, ce samedi 8 août 2026, à Dédougou par le gouverneur des deux régions, Babo Pierre Bassinga.

Réunies au centre-ville de Dédougou, dans les encablures du grand marché, les forces vives des régions de Bankui et du Sourou ont entamé la première édition des Journées nationales de lutte antivectorielle (JNLAV), aux premières heures de ce samedi 8 août 2026. Le gouverneur Babo Pierre Bassinga a présidé la cérémonie de lancement officiel régional des JNLAV en évacuant, à coups de pelle, la boue des canaux de drainage d’eau de pluie. Prévue pour durer 48 heures, ces journées sont une initiative gouvernementale et vise essentiellement la protection de la santé des populations et l’amélioration du cadre de vie.

Pour ce faire, les actions telles que le curage des caniveaux, l’évacuation des boues, l’identification et la suppression des zones de stagnation d’eau, le remblayage ou la destruction des gîtes larvaires, la gestion des décharges sauvages ainsi que la collecte et la gestion appropriée des pneus usagés seront principalement menées sur l’ensemble du territoire régional pour contribuer à la réduction de la transmission du paludisme. Plus de détails à venir.

Yacouba BELEM