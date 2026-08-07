Burkina : 18 évènementiels à caractère culturel et récréatif contraires aux bonnes mœurs interdits

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT), dans le cadre d’une campagne d’assainissement et d’éducation citoyenne, a mis en demeure plusieurs promoteurs d’événements culturels et festifs de surseoir à l’organisation de leurs activités jugées contraires aux bonnes mœurs et aux valeurs culturelles prônées par la Révolution Progressiste Populaire, a appris l’AIB.

Pour le Ministère, ces manifestations sont de nature à porter atteinte à la moralité publique, à l’ordre public, aux bonnes mœurs et à la protection des mineurs.

Selon nos sources, dix-huit manifestations sont concernées par cette mesure d’interdiction. Ce sont :

The Out Side (Loumbila) organisé par Zephir Event; Golden Moment (Ouaga 2000) organisé par Golden Event; Young Day organisé par Event Days; Tropical Summer (Club Hanane, Ouaga 2000) organisé par Hot Moment & Axen Event; Ouaga Show Piscine Party (Hôtel Présidence Kouritenga) organisé par Logba Shop; Happy Run Blue Ouaga organisé par Tamaro Boyz; The Chill and Barbecue organisé par Petro Event; Afro Trap-Crazy organisé par Event House; All White Party organisé par Vibes by J; Urban Vibes (Bobo-Dioulasso) organisé par Bru Event; Ouaga Summer organisé par Hot Event; Sun and Fun-Kam City organisé par Event’s & Association des leaders de demain; Ouaga Plage organisé par Ebony Group; Top Vacances (Ouaga 2000) organisé par Sire Event’s; Infinity Moment organisé par Event’s Group; Ouaga Fiesta organisé par Youth Event; Ouaga Vibes organisé par RF Group; Festy Luchas organisé par Didi Event’s.

En cas de non-respect de ces mises en demeure, le Ministère se réserve le droit de prendre toute mesure administrative appropriée en vue de faire cesser les activités concernées, sans préjudice de l’application des sanctions prévues par les textes en vigueur.

Ces sanctions vont de l’avertissement à l’interdiction d’exercer toute profession ou activité artistique ou connexe, en passant par le retrait d’autorisation et l’amende.

Selon nos sources, le Ministère en charge de la Culture et des Arts a entrepris une vaste campagne d’assainissement de ce secteur, fondée sur la loi n°004-2025/ALT du 27 mars 2025 portant statut de l’artiste au Burkina Faso.

Le texte dispose en son article 15 que la production, la reproduction, la distribution et la diffusion des œuvres artistiques s’exercent dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Son article 18 conditionne par ailleurs l’exercice à titre professionnel de l’activité artistique à la détention d’une autorisation délivrée par le ministère en charge des Arts.

L’article 32 de la même loi interdit formellement à l’artiste de promouvoir une activité de création contrevenant à l’ordre public et aux bonnes mœurs, tandis que l’article 34 soumet l’artiste professionnel à des règles d’éthique et de déontologie fixées par voie réglementaire.

Dans le prolongement de cette dynamique, un avertissement similaire a été adressé hier jeudi à l’artiste Kosa Pic, également enjoint de retirer sans délai des publications en lien avec sa dernière création artistique, contraires aux bonnes mœurs.

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Sources : AIB