Communication non violente : une trentaine de journalistes outillés

L’Organisation non-gouvernementale ACRA en collaboration avec le Secrétariat technique de la promotion de la paix et du vivre-ensemble (ST/PPViE) a organisé une formation au profit d’une trentaine de journalistes, les 4 et 5 août 2026, à Ouagadougou. Le thème a porté sur la lutte contre les discours de haine, les fausses informations (fake news) et la communication non violente et transformation des conflits.

L’Organisation non-gouvernementale (ONG) ACRA veut outiller les acteurs des médias à lutter contre les rumeurs, les fausses informations et les discours stigmatisants. A cet effet, en partenariat avec le Secrétariat technique de la promotion de la paix et du vivre-ensemble (ST/PPViE), elle a organisé, les 4 et 5 août 2026, à Ouagadougou un atelier sur la lutte contre les discours de haine, les fausses informations (fake news) et la communication non violente et transformation des conflits à l’intention d’une trentaine de journalistes.

Le coordinateur pays d’ACRA, Couljim Madibé Poingar, a expliqué que dans un contexte marqué par une circulation rapide de l’information, amplifiée par les réseaux sociaux et les nouvelles technologies, les professionnels des médias sont confrontés à des défis de plus en plus complexes. Il a précisé que les discours de haine, les campagnes de désinformation, les manipulations numériques et les contenus trompeurs constituent aujourd’hui des menaces réelles pour la cohésion sociale, la confiance entre les citoyens et les efforts de consolidation de la paix.

Face à ces défis, Couljim Madibé Poingar a confié que l’ONG ACRA est convaincue que les médias peuvent énormément contribuer à les surmonter. D’où l’intérêt de la tenue de cet atelier. Pour le coordinateur pays d’ACRA, la formation a été conçue pour offrir aux acteurs des médias des outils pratiques en vue de renforcer leurs compétences en matière de vérification des faits, d’utilisation responsable des médias, de communication sensible aux conflits et de production de contenus favorisant le dialogue et le vivre-ensemble.

Bâtir une société plus unie

« Notre objectif est qu’au terme de cette formation, chaque participant reparte non seulement avec de nouvelles connaissances, mais également avec la conviction que toute information diffusée peut contribuer à apaiser les tensions, à renforcer la confiance entre les citoyens et à construire une société plus résiliente », a-t-il soutenu. Couljim Madibé Poingar a, en outre, relevé que cet atelier est organisé dans le cadre du projet « PENSE LIBRE » mis en œuvre par ACRA en consortium avec l’Université de Milan-Bicocca, l’Institut des sciences et techniques endogènes africaines (ISTEA) au Burkina Faso et le Centre de recherches en anthropologie et sciences humaines (CRASH) au Tchad.

Le président du Conseil supérieur de la communication (CSC), Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo, qui a présidé l’ouverture des travaux a salué l’initiative. Pour lui, cette formation permettra aux professionnels des médias d’approfondir leurs connaissances sur les mécanismes de vérification des faits, les techniques de lutte contre la désinformation, l’utilisation responsable des plateformes numériques et les approches de communication favorables à la cohésion sociale. C’est pourquoi, il a félicité ACRA Burkina Faso et ses partenaires pour cet atelier qui intervient dans un contexte où les questions liées à la qualité de l’information, à la cohésion sociale et au vivre-ensemble revêtent une importance capitale pour le Burkina.

Dans le même ordre d’idée, le représentant de la ministre de la Famille et de la Solidarité nationale, Hamidou Koné, a signifié qu’une communication responsable, respectueuse et soucieuse de l’intérêt général, contribue à bâtir une société plus unie, résiliente et solidaire. « La paix ne se construit pas uniquement sur les champs diplomatiques ou sécuritaires. Elle se cons-truit aussi à travers les mots que nous choisissons, les informations que nous diffusons, les débats que nous animons et les valeurs que nous transmettons à nos concitoyens », a-t-il déclaré.

Abdoulaye BALBONE