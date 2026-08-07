3e Légion de Gendarmerie : le colonel Théophile Florian Koudbi Tago aux commandes

Le chef d’Etat-major de la Gendarmerie nationale, le colonel Issa Yaguibou, a présidé la cérémonie de prise de commandement du nouveau commandant de la 3e Légion de Gendarmerie, le colonel Théophile Florian Koudbi Tago, le jeudi 6 octobre 2026, à Ouagadougou.

Désormais les officiers, sous-officiers, militaires de rang de la 3e Légion de Gendarmerie, reconnaîtront pour chef le colonel Théophile Florian Koudbi Tago. Ils devront lui obéir en tout ce qu’il leur commandera pour le bien du service, l’exécution des règlements militaires, l’observation des lois et le succès des armes du Burkina Faso.

C’est en ces termes consacrés aux prises de commandement dans les armées que le nouveau chef de la 3e subdivision administrative de la Gendarmerie nationale a été installé dans ces fonctions par le chef d’Etat-major de la Gendarmerie nationale, le colonel Issa Yaguibou, dans la matinée du jeudi 6 août 2026, à Ouagadougou. Le colonel Tago a exprimé sa profonde gratitude au Président du Faso, chef de l’Etat, chef suprême des armées le capitaine Ibrahim Traoré pour la confiance placée en sa personne.

« J’adresse mes sincères remerciements aux camarades colonel chef d’état-major de la Gendarmerie nationale, ainsi qu’à l’ensemble de la haute hiérarchie militaire pour l’honneur qui m’est fait en me confiant le commandement de cette importante légion » a-t-il dit. Le colonel Théophile Florian Koudbi Tago a aussi rassuré sa hiérarchie de sa loyauté « indéfectible » et a pris l’engagement à consacrer ses forces, son expérience et toute son énergie à l’accomplissement de cette mission.

Le nouveau chef de la 3e Légion de Gendarmerie a également rendu hommage à tous ses prédécesseurs qui ont, selon lui, contribué à écrire une page de l’histoire de cette légion. En outre, il a déclaré être admiratif du remarquable travail accompli par le colonel Issa Yaguibou, avec à la clé des résultats reluisants, pendant son temps de commandement à la tête de ladite légion.

Contenir la menace terroriste

Le commandant entrant s’est engagé à préserver les acquis, consolider les succès obtenus et relever les nouveaux défis qui se présenteront à lui. En plus, le colonel Tago a rassuré que la 3e légion de Gendarmerie continuera d’apporter sa contribution à la lutte contre la menace terroriste, la protection des populations et de leurs biens. « Pour répondre à ces exigences, son action va s’inscrire dans la dynamique de la Révolution progressiste populaire (RPP) ainsi que la lettre de mission du chef d’Etat-major de la gendarmerie nationale, a-t-il poursuivi.

Le colonel Théophile Florian Koudbi Tago est né le 31 décembre 1980 à Pella, dans la province du Passoré. Sa carrière militaire débute en 2002 à l’Ecole militaire interarmes de Koulikoro au Mali, où il suit la formation initiale d’officier. De retour au Burkina Faso, il occupe plusieurs postes de commandant de compagnie au 11e Régiment d’Infanterie Commando de Dori, chef de détachement militaire de Gorom-Gorom puis de Djibo et commandant de compa-gnie au 12e RIC de Ouahigouya. En 2011, il intègre la Gendarmerie nationale après un cours d’application à l’Ecole des officiers de la Gendarmerie nationale de Melun en France.

De 2013 à 2017, il a dirigé l’Ecole nationale des sous-officiers de la Gendarmerie. Il a ensuite commandé le groupement de Gendarmerie départementale de Dori de mars 2019 à août 2021, avant de prendre la tête de la 1re Légion de Gendarmerie à Kaya en février 2022, poste qu’il occupait jusqu’à sa nomination à la 3e Légion.

Evariste YODA Inoussa Sondé (Stagiaire)