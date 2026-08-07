Bobo-Dioulasso : trois ministres aux côtés des appelés à l’immersion patriotique

Le lycée mixte d’Accart-Ville de Bobo-Dioulasso a accueilli, vendredi 7 août 2026, une cérémonie de montée des couleurs nationales dans le cadre de l’immersion patriotique obligatoire. L’activité s’est déroulée en présence de trois membres du gouvernement, venus apporter leur soutien et leurs encouragements aux jeunes appelés.

Au cours de la cérémonie, les membres de la délégation gouvernementale ont échangé avec les participants et les ont exhortés à tirer pleinement profit de cette expérience de formation civique et patriotique.

Le ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana, a invité les appelés à être attentifs aux enseignements qui leur seront dispensés. « Nous attendons qu’à l’issue de cette immersion, les appelés soient une lumière pour ceux qui n’ont pas eu l’opportunité d’y participer », a-t-il déclaré.

La cérémonie a été ponctuée par une photo de famille et une mise en terre de plants.

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