Espace vert du secteur n°4 de Manga: Une centaine de plants pour reverdir le site

La direction régionale de l’Energie, des Mines et des Carrières (DREMC) du Nazinon a initié une séance de reboisement, jeudi 4 août 2026, sur l’espace vert du secteur n°4 de Manga, situé au côté Est de la ville.

Les travailleurs de la direction régionale de l’Energie, des Mines et des Carrières du Nazinon (DREMC), ont troqué, le temps d’une matinée, leurs activités habituelles contre pelles et dabas. Accompagnés des services des eaux et forêts, des structures déconcentrées et de volontaires, ils ont mis en terre une centaine de plants sur l’espace vert du secteur n°4 de Manga, situé au côté Est de la ville. L’initiative, selon le directeur régional chargé des mines du Nazinon, Hervé Kalmogo, s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l’arbre (JNA) édition 2026, sous le thème : « Ma concession, mon arbre ». Pour lui, les plants ont été gracieusement offerts par son ministère pour participer à la protection de l’environnement. « Planter un arbre, c’est planter une vie », a souligné M. Kalmogo tout en formulant le vœu que cette opération de reboisement puisse servir la génération présente ainsi que celles à venir. Le directeur régional chargé des mines a par ailleurs salué la mobilisation des participants à cette journée de reforestation. « L’activité a été une très belle réussite en ce sens que les populations sont sorties massivement nous accompagner », s’est-t-il réjoui. Hervé Kalmogo a par ailleurs indiqué qu’étant donné que ce reboisement va servir toute la population, alors chacun doit y mettre du sien pour l’entretien des arbres afin qu’ils soient profitables à tous.

Le représentant du directeur provincial des Eaux et forêts du Zoundwéogo, le lieutenant des Eaux et forêts, Issouf Ouattara, a pour l’occasion énuméré les différentes espèces de plants mis en terre sur le site. Il a cité, entre autres, le raisinier sauvage, le baobab, le caïlcédrat et le tamarinier. A son avis, le sol se porte très bien pour garantir la survie des plants. « Le site est également clôturé. C’est déjà une protection pour que les arbres puissent bien grandir », a ajouté M. Ouattara. Selon lui, le site représente un bosquet en plein cœur de la cité de l’épervier. Si toutefois, a-t-il dit, l’on arrive à entretenir ces plants, ce serait un bon point pour la commune de Manga. C’est pourquoi, le lieutenant des Eaux et forêts a demandé le concours des populations riveraines dans l’entretien des plants mis en terre. Il a promis que sa structure compte, à court terme, approcher les partenaires pour avoir une adduction d’eau pour arroser les arbres. Issouf Ouattara a soutenu que la survie des arbres plantés peut constituer une source de revenus pour les communautés. « Les feuilles du baobab sont utilisées dans l’alimentation et les fruits servent à faire des jus. Le tamarinier est un arbre médicinal et ses fruits sont également consommables », a-t-il expliqué. Sidonie Bouda, membre des travaux HIMO (Haute intensité de mains d’œuvres), a dit être heureuse d’apporter sa contribution à cette séance de reboisement qui, selon elle, est une initiative du Président du Faso, qui vise à planter des arbres pour préserver la nature. Mme Bouda s’est engagée à passer de temps en temps sur le site afin d’évaluer la survie des plants et à intervenir éventuellement en cas de besoin.

Noufou Sawadogo