Promotion des compétences des prestations intellectuelles: un carrefour de réseautage avec des formateurs du Burkina

L’association Jeunesse éveillée pour l’action, à travers son comité d’organisation des rencontres networking des formateurs du Burkina, a tenu la 1re édition de son évènement dédié aux acteurs des prestations intellectuelles, samedi 8 août 2026, à Ouagadougou.

L’association Jeunesse éveillée pour l’action (JEA) entend valoriser les fonctions des prestations intellectuelles qui consistent à vendre des compé-tences, faire du coaching, de l’entrepreneuriat, du leadership à travers des formations. C’est dans cette dynamique que la première rencontre networking des formateurs du Burkina s’est tenue, samedi 8 août 2026, à Ouagadougou.

« Les métiers du savoir et des prestations intellectuelles : défis, opportunités et stratégies pour bâtir une carrière et une entreprise à fort impact », a été le thème principal. Plusieurs experts panélistes ont donné des communications sur diverses thématiques à plus de 50 participants. La représentante de la présidente de l’association JEA, Sonia Konda, a expliqué que l’organisation des rencontres networking des formateurs du Burkina Faso découle d’un constat et d’une ferme volonté.

« Les professionnels du savoir et des prestations intellectuelles ne doivent plus évoluer en rangs dispersés. Cette activité répond à l’aspiration de fédérer l’ensemble des forces, des expertises et des intelligences locales », a-t-elle confié. Sonia Konda a poursuivi que c’est en se rassemblant et en faisant face aux défis que les formateurs pourront saisir les grandes opportunités de leur secteur en bâtissant des entreprises à fort impact pour le Burkina Faso. Le représentant du ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Guesbeogo Alexandre

Legrand Zango, a loué l’initiative de l’association JEA, car elle fait corps avec les idéaux du président du Faso et la vision du ministère de tutelle. En saluant la pertinence du thème, le parrain de la cérémonie, Daouda Maïga, a invité ses filleuls à tirer profit des communications pour contribuer au développement de la nation. Le président du comité d’organisation, Inoussa Ouédraogo, a souhaité, au sortir des échanges, que les participants puissent capitaliser ces moments et tisser des relations utiles.

« Les recommandations qui sortiront des échanges serviront de repère et de base de données », a-t-il révélé. JEA est une organisation mise en place par une équipe de jeunes formateurs professionnels issus du cabinet « Wake up now ».

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE (Collaborateur)