De plus en plus de femmes ont recours à des produits présentés comme des solutions miracles pour augmenter le volume des fesses ou de la poitrine. Vendus sur les réseaux sociaux, dans les boutiques de cosmétiques, dans certains commerces ou sur les marchés, ces médicaments et crèmes séduisent par leurs promesses de résultats rapides. Pourtant, les professionnels de santé alertent sur les dangers liés à leur utilisation sans avis médical.

Ces produits peuvent provoquer des réactions allergiques, des infections, des troubles hormonaux, des complications au niveau du foie ou des reins et dans certains cas, entraîner de graves conséquences sur la santé. Avant de céder aux promesses de ces produits, il est recommandé de prendre le temps de s’informer sur les effets secondaires de ces produits et privilégier toujours le bien-être. La plus belle silhouette est celle qui préserve votre santé. Apprenez à vous accepter et à valoriser votre beauté naturelle

Lydia Esther BILLA (stagiaire)