Santé des jeunes: A la découverte des plateformes digitales éducatives

Le Jeune Ambassadeur Growth du Réseau africain pour l’éducation et la santé (RAES), Leonard Kafando, ne cesse de sensibiliser les jeunes Burkinabè à l’importance des plateformes digitales du RAES, notamment Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. Ces plateformes diffusent gratuitement des contenus éducatifs et de sensibilisation sur la santé et le bien-être des jeunes. Leur utilisation a été au cœur d’une causerie éducative organisée le 31 juillet 2026 à Ouagadougou.

Profitant d’une causerie éducative du Mouvement d’action des jeunes de l’ABBEF, consacrée au thème « Les infections sexuellement transmissibles (IST) et les méthodes contraceptives », le Jeune Ambassadeur Growth du RAES, Leonard Kafando, a invité les jeunes à s’abonner aux plateformes digitales « C’est la vie ! » du RAES : Facebook, TikTok, Instagram et YouTube.

Ces plateformes proposent des contenus éducatifs et de sensibilisation portant notamment sur la santé et le bien-être des adolescents et des jeunes.

Animée par un pair éducateur, la causerie a réuni 20 jeunes âgés de 18 à 25 ans, venus s’informer et échanger sur les questions liées à leur santé.

A cette occasion, Leonard Kafando a également invité les participants à s’abonner aux plateformes « C’est la vie ! » et à partager leurs contenus avec leur entourage. À l’issue de l’activité, onze jeunes se sont abonnés séance tenante. Les autres participants ont promis de le faire dès que les conditions leur permettront.

« Les participants ont manifesté un réel intérêt pour les plateformes “C’est la vie !”. Cependant, certains n’avaient pas leur téléphone portable sur place. Ils ont promis de s’abonner par la suite et surtout d’en parler à leurs pairs », s’est réjoui Leonard Kafando.

En tant que jeune mobilisateur et relais communautaire, Kafando mène régulièrement des activités d’enrôlement et de sensibilisation sur le terrain. Ces actions sont organisées dans les établissements secondaires, les universités, les marchés, les arrêts de bus et les espaces publics, mais aussi lors d’activités communautaires organisées avec les associations partenaires.

L’objectif est de faire connaître davantage les plateformes « C’est la vie ! », qui mettent gratuitement à la disposition des adolescents et des jeunes des contenus éducatifs et de sensibilisation sur leur santé et leur bien-être.

B.S.

Encadré : Les liens utiles pour la santé des jeunes

Facebook

C’est la vie ! sur Facebook

TikTok

C’est la vie ! sur TikTok

Instagram

C’est la vie ! sur Instagram

youtub

https://youtube.com/@cestlavieoff?si=bXxbWgzKzywAHsLQ