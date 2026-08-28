Commission nationale de la Confédération AES : Le Premier ministre malien reçoit la délégation burkinabè

Le Premier ministre, le général de Division Abdoulaye Maïga, a reçu, hier jeudi 27 août 2026, une forte délégation de la Commission nationale de l’Alliance des Etats du Sahel (CN-CES) du Burkina Faso, en mission à Bamako.

Ladite audience s’inscrit dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours de la Feuille de route de l’An II de la Confédération des Etats du Sahel (AES) par les Comités nationaux du Mali et du Niger, en vue de mieux conduire ensemble les activités de la Confédération sur le reste de l’année.

Selon le président de la Commission, Bassolma Bazié, les conclusions de cette visite se révèlent satisfaisantes. Des propositions seront faites notamment dans le cadre de la libre circulation des personnes et des biens, de l’élaboration de documents d’identité AES, de la question du roaming (itinérance des données) et de la mise en œuvre de projets de système d’adduction d’eau.

Le Premier ministre, en réponse a félicité la délégation au nom du général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, chef de l’Etat, pour la démarche qui a pour but de souligner les avancées et d’en assurer le suivi. « Soyez sûrs que votre démarche a un impact réel sur la jeunesse de l’AES », a-t-il poursuivi.

Pour ce qui est des points évoqués par le président de la Commission, le chef du gouvernement a préconisé la sensibilisation des populations tout en tenant compte des impératifs sécuritaires. Il s’agit également de renforcer les cadres de réflexion afin que « les populations puissent sentir l’AES dans leur vie de tous les jours », a conclu le Premier ministre.

Gouvernement du Mali