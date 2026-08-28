Image de la cité

Le comportement de certains usagers des deux roues qui tiennent leur casque en main au lieu de le porter, montre qu’ils n’ont pas compris que cet équipement vise avant tout à les protéger. Cette image prise au feu de l’hôpital de Tengandogo montre que certains citoyens n’ont pas encore pris conscience du danger auquel ils s’exposent souvent avec leur famille. Vivement que tous retiennent que le casque se porte sur la tête pour éviter les blessures ou traumatisme graves à la tête en cas d’accident de la circulation.