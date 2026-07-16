Image de la cité

A l’heure des nouvelles règles sécuritaires pour garantir une meilleure circulation sur les routes au Burkina Faso, le transport mixte comme l’illustre cette photographie devrait être proscrit.
Sidwaya est un quotidien national du Burkina Faso. Ancien journal étatique, il est aujourd'hui considéré comme un journal de référence par la population Burkinabè. Le journal Sidwaya est distribué principalement sur Ouagadougou la capitale, mais également dans les chefs-lieux des différentes régions du Burkina Faso.
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