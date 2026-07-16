Image de la cité

Par
JK. Sidwaya
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A l’heure des nouvelles règles sécuritaires pour garantir une meilleure circulation sur les routes au Burkina Faso, le transport mixte comme l’illustre cette photographie devrait être proscrit.

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