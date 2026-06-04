Image cité

La recherche effrénée du profit peut conduire certaines personnes à poser des actes contraires aux normes établies dans la société. En effet, ce mouvement de quatre hommes tous sur des motocyclettes n’est guère une séance de rallye. Il s’agit d’un système de convoi des motocyclettes neuves d’un magasin vers un point de vente. Le mouvement est dirigé par celui de la gauche et relayé par les 2 autres du milieu. Cette acrobatie qui s’est déroulée à Ouagadougou vers le cimetière municipal dans la soirée, du 21 mai 2026, aux environ de 18 Heures, est un véritable danger pour les autres usagers de la route. Certes, elle permet au commerçant de faire une économie d’argent mais , elle demeure un acte d’incivisme qui doit être banni de la circulation routière.