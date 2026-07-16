Echanges du chef de l’Etat avec les Forces vives de Yaadga: des participants satisfaits

A l’issue de la rencontre directe entre le Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, et les forces vives de la région de Yaadga, le jeudi 16 juillet 2026 à Ouahigouya, plusieurs participants ont livré leurs impressions. Tous ont dit avoir apprécié la franchise des échanges et la clarté des orientations données par le chef de l’Etat sur la Révolution progressiste populaire (RPP).

Mgr Justin Kientega, évêque de Ouahigouya

« Nous avons apprécié sa volonté de rassembler toutes les composantes de la Nation »

« Nous avons vu un président qui veut réellement le bien-être de sa population avec de grandes visions pour le pays. L’audience nous a permis d’échanger directement avec le chef de l’Etat sur les préoccupations des populations. Nous avons apprécié son écoute et sa volonté de rassembler toutes les composantes de la Nation autour d’un même idéal. En tant que responsables religieux, nous retenons surtout son message de cohésion sociale, de solidarité et de responsabilité. Nous continuerons de prier pour la paix et d’accompagner les autorités dans les actions visant à préserver l’unité nationale. Nous renouvelons notre engagement à accompagner les actions de l’Etat dans la préservation de la paix, le renforcement du vivre-ensemble et la mobilisation des populations autour des idéaux de la Révolution progressiste populaire. Ensemble, nous pouvons bâtir un Burkina Faso plus fort et plus résilient ».

Assami Guiro de la Coordination des associations de la veille citoyenne section Yatenga

« Nous avons mieux compris les fondements de la RPP »

« Nous attendions cette visite de notre leader, camarade capitaine Ibrahim Traoré, depuis longtemps. Nous sortons de cette rencontre avec beaucoup de satisfactions. Le Président du Faso nous a parlé avec simplicité, mais surtout avec conviction sur sa vision pour le Burkina dans les années à venir. Nous avons mieux compris les fondements de la Révolution progressiste populaire et la place que chaque citoyen doit occuper dans cette dynamique. Son appel à l’unité, au patriotisme et au travail collectif nous interpelle tous. Les organisations de la société civile prennent l’engagement de poursuivre la sensibilisation des populations afin que tous les filles et fils de la région de Yaadga adhèrent pleinement à cette vision de transformation du Burkina».

Libata Ganamé, point de focal de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire section Zondoma

« Les femmes repartent rassurées”

« Les femmes repartent rassurées. Le Président du Faso a réaffirmé sa confiance envers les femmes et leur rôle dans la réussite de la Révolution progressiste populaire. Il nous a exhortées à demeurer des actrices de la paix, de la production et l’éducation patriotique des jeunes générations. Nous sommes déterminées à renforcer notre engagement dans les activités génératrices de revenus, la promotion du consommer local et les initiatives de développement communautaire. Cette rencontre restera gravée dans nos mémoires ».

Nowendé Joël Ouédraogo, président de la Fédération nationale des groupements Naam

« Le chef de l’Etat nous a invités à croire en nos capacités »

« C’est un moment historique pour tous les filles et fils de la région de Yaadga. Le chef de l’Etat nous a invités à croire en nos capacités et à participer activement à la construction d’un Burkina souverain. Son discours a particulièrement insisté sur le travail, la discipline et le refus de l’assistanat. Les jeunes ont désormais une meilleure compréhension des objectifs de la Révolution progressiste populaire. Nous repartons motivés à être des ambassadeurs de cette vision dans nos communes et nos villages. Nous renouvelons notre engagement à accompagner les actions de l’Etat dans la préservation de la paix, le renforcement du vivre-ensemble et la mobilisation des populations autour des idéaux de la RPP ».

Bassirou BADINI