A l’approche de chaque rentrée scolaire, l’inquiétude gagne de nombreux parents confrontés à la hausse, parfois imprévisible, des frais de scolarité dans certains établissements privés. Pour remédier à cette situation, le gouvernement a décidé d’encadrer les frais de scolarité des établissements préscolaires, post-primaires et secondaires privés. Cette décision, qui mérite d’être saluée, traduit une volonté affirmée de protéger les ménages contre les augmentations excessives, tout en instaurant davantage d’équité, de transparence et de prévisibilité dans le secteur de l’enseignement privé.

Au-delà de son impact économique, cette mesure redonne espoir à des milliers de familles qui souhaitent offrir une éducation de qualité à leurs enfants sans mettre en péril leur équilibre financier. Il appartient désormais aux autorités compétentes et aux responsables d’établissements d’en assurer une application rigoureuse afin que cette réforme produise pleinement les effets attendus au bénéfice de tous.

Lydia Esther BILLA (Stagiaire)