Lutte contre la désinformation et les fake news: le ministère de la Communication outille des journalistes à Dédougou

Le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme , à travers sa Direction générale de la communication et des médias (DGCM), a organisé une session d’appropriation des outils de communication par les acteurs des médias pour la lutte contre la désinformation et les fake news au profit des journalistes et autres créateurs de contenus des régions de Bankui et du Sourou. L’ouverture de la session est intervenue, le mardi 14 juillet 2026, à Dédougou sous la présidence du conseiller technique du ministre, Batouré Lamizana.

Face au phénomène de la désinformation et des fake news qui a la peau dure, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a opté d’user de la stratégie d’outillage des acteurs des médias, des activistes et autres créateurs de contenus pour lutter contre le fléau. L’ouverture de la session d’appropriation des outils de communication par les acteurs médiatiques des régions de Bankui et du Sourou, le mardi 14 juillet 2026, à Dédougou, s’inscrit dans cette vision.

Troisième du genre après les sessions de Bobo-Dioulasso et de Tenkodogo, la présente activité a réuni une cinquantaine d’acteurs venus des six provinces des régions de Bankui et de du Sourou. La formation s’est articulée autour de trois modules de formation en lien avec la désinformation et les fake news ; de nos jours amplifiés par la vulgarisation des technologies de l’information et de la communication et surtout par l’intelligence artificielle. Selon la directrice du développement des médias, Christine Bationo, la tenue de cette formation répond à la satisfaction d’une doléance soumise au ministre chargé de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, par les acteurs locaux des médias lors de sa dernière visite à Dédougou courant juin dernier.

Durant quatre jours, les journalistes se sont familiarisés avec les outils de communication, notamment l’intelligence artificielle pour en faire bon usage et s’en servir pour vérifier des sources d’informations, des contenus médiatiques et numériques, a-t-elle expliqué. De l’avis de Batouré Lamizana, représentant le ministre chargé de la Communication, il est attendu des participants, un traitement responsable de l’information suivant les codes d’éthique et de déontologie de la profession. Elle a rappelé que l’organisation de cette activité confirme la volonté constante du gouvernement d’accompagner les professionnels des médias afin qu’ils puissent disposer des compétences et des outils nécessaires pour faire face aux mutations profondes de l’environnement informationnel en lien avec les technologies et les plateformes numériques, les réseaux sociaux et les applications de messageries.

Outre cela, ce renforcement des capacités exprime la dynamique gouvernementale de faire du dialogue avec les professionnels des médias, un outil de gouvernance, a-t-elle confié. Mme Lamizana a salué la mobilisation des professionnels des médias pour lesquels cette formation est la bienvenue. Au-delà de la reconnaissance à l’autorité pour avoir accédé à leur requête, Bienvenu Dembélé du média en ligne Timbanews.net et ses camarades se réjouissent que cette activité va permettre d’appréhender et d’utiliser les nouveaux outils de la communication pour exercer professionnellement le métier.

Yacouba BELEM