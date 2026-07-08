Il accuse sa bague d’être à l’origine de ses vols

C.M, électricien domicilié à Bobo-Dioulasso, était à la barre de la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso, le mardi 9 juin 2026 pour répondre des faits de vol. Selon l’accusation, il a frauduleusement soustrait des fils électriques sur le chantier de construction de l’hôtel Sissima où il était employé. Les faits remontent au 25 avril 2026. C.M travaillait sur ce chantier en qualité d’électricien. En raison de son comportement, il a été remercié par son employeur, titulaire du marché d’installation électrique du nouveau bâtiment en construction (…)

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Adaman DRABO

Noufou NEBIE