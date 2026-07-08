Entrepreneuriat senior: la Primature renforce les capacités de ses retraités et préretraités

La Primature a organisé, du 29 juin au 3 juillet 2026, à Ouagadougou, une session de formation au profit de ses retraités et préretraités. Placée sur le thème : « Gestion de la pension et entrepreneuriat senior », cette activité s’est tenue en collaboration avec la Maison de l’entreprise du Burkina Faso (MEBF) et la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO).

Loin d’être une période d’inactivité, la retraite peut constituer une opportunité de réorientation, d’épanouissement personnel et de contribution continue au développement socio-économique du Burkina Faso. Cette initiative de renforcement des capacités s’inscrit dans la dynamique de valorisation du capital humain et d’accompagnement des agents de l’institution à l’approche de la retraite. Elle vise à leur donner les outils nécessaires pour aborder cette nouvelle étape de leur vie avec sérénité, confiance et ambition.

La formation a été conduite suivant une approche participative, combinant exposés théoriques, partage d’expériences, travaux pratiques et discussions de groupe. Cette méthode a permis aux retraités et préretraités d’enrichir leurs connaissances, de confronter leurs expériences et d’identifier des pistes concrètes pour développer des activités génératrices de revenus adaptées à leurs compétences, à leurs besoins et à leurs aspirations. Durant les cinq jours de formation, les participants ont bénéficié de plusieurs communications portant sur des thématiques essentielles.

Il s’est agi notamment des démarches administratives liées à la préparation de la retraite et à la liquidation de la pension, de la gestion efficace des ressources financières après la cessation d’activité, ainsi que des possibilités de reconversion professionnelle à travers l’entrepreneuriat senior. A la clôture de la session, le camarade Ismaël Sawadogo, directeur du marketing et de l’appui-conseil de la MEBF, représentant le directeur général de la MEBF, a salué l’assiduité, la ponctualité et le dynamisme des participants. Il les a encouragés à mettre en pratique les connaissances acquises afin de bâtir leurs propres initiatives entrepreneuriales et de renforcer leur autonomie économique et sociale après leur départ à la retraite.

Pour sa part, la directrice des ressources humaines de la Primature, Mariam Nakanabo, a exprimé sa reconnaissance à la MEBF et à la CARFO pour leur accompagnement. Elle a rappelé que la retraite marque à la fois l’aboutissement d’une carrière au service de l’Etat et le début d’une nouvelle étape qui mérite une préparation rigoureuse. Elle a invité les bénéficiaires à faire bon usage des enseignements reçus, avant de leur souhaiter une retraite épanouie, active et utile.

Par cette action, la Primature réaffirme sa conviction que l’expérience acquise au fil des années demeure une richesse précieuse pour la Nation. Les retraités et préretraités, forts de leurs compétences, de leur savoir-faire et de leur sens du service public, peuvent continuer à jouer un rôle actif dans la construction nationale. Car, le développement du Burkina Faso passe aussi par la mobilisation des compétences à tout âge, dans un esprit de transmission, d’initiative et d’engagement au service de la Patrie.

DCRP/ Primature