Coupe du monde 2026: la planète foot entre en ébullition ce soir

Dans quelques heures, le monde du football aura les yeux rivés sur l’Amérique du Nord. Pour la première fois de son histoire, la Coupe du monde se déroule dans trois pays hôtes, passe à 48 équipes et mobilise 16 villes. Une édition hors normes qui promet autant de défis organisationnels que d’émotions sportives.

Le compte à rebours de la Coupe du monde 2026 touche à sa fin aujourd’hui à 19 heures TU. Après plusieurs années de préparation, la compétition mondiale ouvre officiellement ses portes ce soir avec le match d’ouverture, entre le Mexique et l’Afrique du Sud. L’événement le plus suivi de la planète football s’annonce déjà comme une édition historique. Organisée conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, cette compétition marque un tournant dans l’histoire du football mondial avec une ampleur jamais atteinte. Des métropoles américaines aux villes canadiennes, en passant par les enceintes mexicaines chargées d’histoire, à commencer par le mythique stade Azteca de Mexico qui devient le premier de l’histoire à accueillir trois matchs d’ouverture, 16 villes accueilleront les 104 rencontres de ce rendez-vous planétaire. Cette répartition géographique illustre la volonté de la Fédération internationale de football, de donner une dimension encore plus universelle à sa compétition phare.

Au-delà de son organisation géographiquement inédite, cette Coupe du monde se distingue par son tout nouveau format. Le passage de 32 à 48 sélections change radicalement la donne. L’élargissement du nombre de participants ouvre davantage de portes aux nations émergentes et renforce l’ambition d’un football plus inclusif. Réparties dans 12 groupes de 4 équipes, les sélections devront batailler un tour supplémentaire (les seizièmes de finale) pour espérer toucher le Graal. Pour de nombreuses équipes, l’occasion est unique de se mesurer au gratin mondial et de gagner en visibilité sur la scène internationale.

Sur le plan sportif, les regards seront naturellement tournés vers les grandes nations de football. L’Argentine, championne en titre, tentera de conserver sa couronne face à l’armada européenne (France, Angleterre, Espagne) et au retour en force du géant sud-américain, le Brésil. Comme à chaque édition, la compétition devrait révéler de nouvelles stars et offrir son lot de surprises, faisant naitre de nouveaux héros aux quatre coins de la planète.

L’Afrique ambitieuse

L’Afrique, de son côté, nourrit de grandes ambitions et bénéficie directement de cette réforme. Le continent passe ainsi de 5 à 10 représentants. Les performances historiques du Maroc (demi-finaliste en 2022) et la régularité du Sénégal lors des précédentes éditions ont démontré que l’écart avec les cadors mondiaux s’est considérablement réduit. Les supporters du continent espèrent voir les ambassadeurs africains franchir un nouveau cap et, pourquoi pas, hisser le continent noir sur le toit du monde pour la première fois.

Au Burkina Faso, même en l’absence des Etalons qui ont raté le coche des qualifications, la fièvre du ballon rond reste intacte. Les passionnés se préparent à vivre plusieurs semaines intenses, malgré le décalage horaire avec le continent américain. Comme souvent, les supporters burkinabè partageront leur cœur entre le soutien indéfectible aux frères africains engagés et leur admiration pour les stars du football mondial.

Cette Coupe du monde constitue également un défi logistique et écologique majeur. Voyager de Vancouver à Miami, ou de Mexico à New York, implique de traverser plusieurs fuseaux horaires. La coordination sécuritaire et douanière entre trois pays souverains, ainsi que l’accueil de millions de visiteurs, exigeront une organisation d’une rigueur millimétrée. Mais ces contraintes témoignent aussi de l’évolution d’un événement devenu trop vaste pour être porté par un seul pays.

Plus qu’une simple compétition sportive, la Coupe du monde demeure un rendez-vous culturel et humain. Elle rassemble des peuples, transcende les frontières et offre un langage commun à des millions de personnes. Pendant un peu plus d’un mois, les différences s’effaceront au profit de la même passion du football.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO