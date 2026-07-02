Un sexagénaire abat son frère croyant que c’était un chat

S.S a comparu devant la chambre criminelle du TGI de Dédougou, le jeudi 25 juin 2026 pour des faits de meurtre sur la personne de B.S, son petit frère germain, et de détention illégale d’arme à feu et des munitions. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 21 au 22 septembre 2023 à Yankasso, localité de la commune rurale de Safané dans la province du Mouhoun, région de Bankui. Cultivateur, dozo et récemment incorporé dans les rangs des supplétifs de l’armée, l’accusé a expliqué qu’il rentrait ce jour-là d’un mariage aux environs de 21 heures. Il avait sur lui une arme de calibre douze avec quatre munitions. Arrivé à son domicile, il a dit avoir ouvert la grande porte et soudain, il a aperçu un chat qui fonçait sur lui. « J’ai alors fait usage de mon arme et j’ai tiré sur l’animal », a-t-il confié à la (…)

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Yacouba BELEM

BADINI Bassirou