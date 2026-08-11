Cour de solidarité de Paspanga : Un don de plus de 8,4 millions FCFA pour restaurer la dignité des pensionnaires

Le Centre international d’Évangélisation Mission intérieure africaine (CIE/MIA), à travers l’Association Lydie, a remis le mardi 11 août 2026 à Ouagadougou un important lot de matériels et d’équipements au profit des pensionnaires de la Cour de solidarité de Paspanga.

L’association Lydie, bras social du Centre International d’Évangélisation (CIE), y a remis le mardi l11 août 2026, un lot important d’équipements et demateriel au profit des personnes âgées et de l’établissement. L’association a marqué un geste de solidarité en offrant un lot de matériel et d’équipements d’une valeur totale de 8 445 950 FCFA. Cette initiative vise à renforcer les capacités de l’institution et à améliorer le quotidien des pensionnaires.

La contribution, composée de plusieurs volets, touche directement différents aspects de la vie au sein de la Cour. Elle comprend la réfection de foyers pour la préparation des repas, la pose de deux extracteurs d’air dans la salle de garde, l’installation de 44 ventilateurs, soit un par dortoir, de deux climatiseurs dans le bureau administratif, ainsi que de trois téléviseurs. L’association a également confectionné des étagères pour faciliter le rangement des effets, remis 62 matelas en skaï, des intrants pour la fabrication du soumbala, des cartons de savon, ainsi que des plats et divers matériels.

Selon la présidente de l’Association Lydie, Dr Hortense Karambiri, ce geste illustre une volonté de contribuer concrètement à l’amélioration des conditions de vie des pensionnaires, tout en renforçant les capacités de la Cour de solidarité de Paspanga dans sa mission sociale. « Un matelas, c’est un équipement simple, mais pour une maman, c’est la possibilité de dormir, de se reposer et de se relever sans épuisement. C’est redonner du sens à sa vie. La solidarité ne doit pas rester un vain mot : nous devons écouter, mais surtout agir sans tarder », a déclaré la responsable de l’association.

La solidarité doit devenir une culture

Elle a par ailleurs indiqué que cette cérémonie de remise rappelle une responsabilité collective. Elle a précisé que la solidarité ne peut être seulement une réaction ponctuelle face à la souffrance ; elle doit devenir une culture, une valeur, un engagement. « Aucun gouvernement, aussi engagé soit-il, ne peut relever seul tous les défis liés à la vulnérabilité et à l’exclusion sociale », a affirmé Hortense Karambiri. C’est pourquoi elle a lancé un appel à la communauté afin de s’approcher des pensionnaires, les écouter et agir pour leur redonner confiance et changer leur trajectoire.

Le Secrétaire général du ministère de la Famille et de la Solidarité, Émile Zabsonré, représentant la ministre de tutelle, a félicité l’Association Lydie pour cet élan de solidarité. « Ce geste va bien au-delà de sa valeur matérielle. Il traduit un engagement concret en faveur de la dignité humaine. L’État a la bonne volonté, mais il ne peut pas porter seul la prise en charge de toutes les vulnérabilités. Il est essentiel que la société civile et les bonnes volontés se mobilisent », a-t-il souligné.

Au nom des bénéficiaires, une représentante a exprimé sa profonde gratitude envers les donateurs, soulignant l’émotion et la joie qui animent l’ensemble des femmes hébergées.

Créée en 1985, la Cour de solidarité de Paspanga accueille aujourd’hui 57 femmes âgées, dont la plupart issues de la région du Nord, particulièrement de la province du Passoré (Yatenga).

Wamini Micheline OUEDRAOGO

LINGANI (Stagiaires)

Crédit photo : Remi Zoeringré