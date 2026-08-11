Camp vacances Faso Mêbo édition 2026 : 514 jeunes campeurs réunis dans la Cinquième (5ème) Région militaire couvrant les régions administratives de Bankui et du Sourou

La deuxième édition du Camp vacances Faso Mêbo a été officiellement lancée le 11 août 2026 sous le patronage régional du camarade Gouverneur Babo Pierre BASSINGA, sous le parrainage régional du camarade Commandant de la 5e Région militaire, le Lieutenant-colonel Sosthène COULIBALY et sous la bénédiction du Chef de canton de Dédougou. L’initiative réunit 514 enfants âgés de 10 à 15 ans avec pour slogan «je m’instruis et je participe à la construction de ma Nation. La Patrie ou la Mort, nous Vaincron!s».

La cérémonie s’est déroulée avec la présence remarquée du Camarade Ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU.

Selon le Camarade Coordonnateur régional de l’Agence Faso Mêbo dans les régions de Bankui et du Sourou, représentant le Directeur Général de l’Agence Faso Mêbo, le Lieutenant Oumarou OUEDRAOGO, les 514 campeurs sont composés de 490 inscrits sur la liste générale et 24 issus des pupilles de la Nation.

Pour le camarade Gouverneur Babo Pierre BASSINGA, cette initiative contribue à former des jeunes capables de participer au développement du Burkina Faso, en leur transmettant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être.

Le parrain régional, le camarade Lieutenant-Colonel Sosthène COULIBALY, a pour sa part, souligné que l’encadrement mettra l’accent sur le civisme, le patriotisme et la connaissance du pays, afin de préparer ces jeunes à devenir des acteurs de son développement.

Prévu du 11 au 20 août, le camp vacances vise à inculquer aux jeunes campeurs des valeurs de patriotisme, de civisme, de discipline, de rigueur et de travail prônées par la Révolution Progressiste Populaire. Pendant ces dix jours, les 514 campeurs seront ainsi appelés à vivre, apprendre et travailler ensemble, dans un esprit de discipline, de solidarité et de patriotisme, avec pour ambition de faire d’eux des citoyens engagés dans la construction du Burkina Faso.

DAJC/AFM