Agent judiciaire de l’État : Gouo Issa prête serment

Le nouvel Agent judiciaire de trésor, Issa Gouo, a prêté serment le vendredi 14 août 2026 au Tribunal de grande instance de Ouagadougou.

Agent judiciaire de trésor renforce ses ressources humaines pour plus d’efficacité. Issa Gouo, nommé en conseil de ministre du 30 juillet 2026 à cet effet, a prêté serment vendredi 14 août 2026, lors d’une audience extraordinaire de présentation de serment au tribunal de grande instance de Ouagadougou I. Après l’acte solennel de prestation de serment officié par le premier substitut du procureur au parquet du Tribunal de grande instance Ouaga II Serge Idrissa Tabsoba, il a été renvoyé à l’exercice de ses fonctions. Ainsi, Issa Gouo est désormais dépositaire d’une mission qui touche directement les intérêts juridiques et financiers de l’État.

Selon le premier substitut du procureur au parquet du Tribunal de grande instance Ouaga I, Serge Idrissa Tabsoba, la présente prestation de serment constitue un rappel des exigences attachées à cette fonction. Selon le juge, l’Agent judiciaire de l’État doit exercer sa mission dans le respect des valeurs de dignité, de loyauté et de courtoisie envers les différents acteurs de la justice, notamment les magistrats, les huissiers, les notaires et les avocats.

Il a ajouté que l’Agent judiciaire de l’État assure notamment le conseil juridique de l’État et sa représentation devant les juridictions judiciaires et arbitrales. Dans ce sens, il est également chargé du recouvrement des créances au profit de l’État. Il a poursuivi que l’agent intervient aussi lorsque l’État est débiteur et peut assurer, conformément à la loi, la réparation due aux personnes victimes de préjudices causés par des véhicules de l’État. « Ces différentes attributions font de l’Agence judiciaire de l’État un acteur important dans la préservation du patrimoine et des intérêts publics » a-t-il renchéri.

Conscient du poids de cette responsabilité, le nouvel Agent judiciaire de l’État, Issa Gouo a exprimé sa reconnaissance aux autorités pour la confiance placée en lui. Il s’est engagé à défendre les intérêts de l’État avec « beaucoup de dévouement » et de rigueur. Au-delà de l’engagement individuel, il a affirmé sa volonté de miser sur le travail collectif pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés

Soumaïla BONKOUNGOU &

Lydia Esther BILLA (stagiaire)

Crédit Issa COMPAORE.