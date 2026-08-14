Camp vacances Faso Mêbo à Fada N’Gourma : Dix jours d’épreuves et d’apprentissage pour 525 « bâtisseurs de demain »

Le « Camp vacances Faso Mêbo » a débuté, hier jeudi 13 août 2026, à Fada N’Gourma. Pour le compte de la 6e Région militaire qui, administrativement, regroupe les régions du Goulmou, de la Sirba, de la Tapoa et du Nakambé, ils sont 525 jeunes campeurs qui seront formés et sensibilisés, durant dix jours, aux valeurs du patriotisme, du civisme, de la solidarité…

Proclamée le 1er avril 2025 par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, La Révolution progressiste populaire (RPP) repose sur des valeurs cardinales telles que le patriotisme, le civisme, la solidarité et la cohésion sociale, entre autres. Conscientes de l’importance et de la nécessité d’inculquer ces valeurs aux citoyens dès le bas âge, les autorités ont initié, en 2025, le Camp vacances Faso Mêbo. Avec pour slogan : « Camp vacances Faso Mêbo, je m’instruis et je participe à la construction de ma nation. La Patrie où la Mort nous Vaincrons !», l’édition 2026 de cette initiative présidentielle a été lancée, hier jeudi 13 août, à Fada N’Gourma. Pour le compte de la 6e Région militaire, ils sont au total 525 jeunes campeurs qui prennent part à l’initiative.

Cette nouvelle aventure a débuté avec la montée des couleurs, faite par les campeurs eux-mêmes, en présence des autorités militaires, paramilitaires et administratives. Après cette étape, ils ont participé à la confection de pavés et à la plantation d’arbres. Il s’agit, là, d’un avant-gout des activités qui vont rythmer leur quotidien jusqu’au 24 août prochain. En effet, selon le lieutenant-colonel Aboubacar Dadijan, commandant la 6e Région militaire, commandant d’armes de la place de Fada N’Gourma et parrain de l’évènement, les campeurs participeront tout au long de leur séjour aux travaux de Faso Mêbo et à des séances de plantation d’arbres. Aussi, a-t-il indiqué, ils seront initiés à la géopolitique, formés et sensibilisés au civisme, au patriotisme, à la discipline et au vivre ensemble, sans oublier les exercices d’éducation physique, militaire et sportive. « Tout cela leur permettra d’acquérir du savoir, du savoir-être et du savoir-faire », a-t-il affirmé.

« Respectez scrupuleusement les consignes »

En outre, le camarade lieutenant-colonel Dadijan a noté que cette initiative présidentielle vise à préparer les enfants à affronter avec courage et détermination les défis de leur époque. Elle offre aux jeunes un cadre de formation, de discipline, de partage et d’éducation citoyenne, a ajouté le représentant du directeur général de Faso Mêbo, le sous-lieutenant Inoussa Koutou. En sa qualité de parrain régional du Camp vacances Faso Mêbo, le camarade lieutenant-colonel Dadijan a prodigué un chapelet de conseils empreints de sagesse à ses filleuls. « La discipline doit être votre boussole. Gardez en mémoire que rien de grand ne s’accomplit sans rigueur, sans respect de vos encadreurs, des règles du camp et de vos camarades », a-t-il lancé. Il a exhorté également chaque campeur à cultiver l’amour du travail bien fait et à chérir sa patrie à travers de simples actes de solidarité, de civisme et de respect des symboles de la république. L’officier militaire s’est ensuite adressé aux enfants en ces termes :« Je vous encourage donc à saisir la chance qui vous est offerte, car vous n’êtes pas ici seulement en vacances, vous êtes à l’école de la vie, de la citoyenneté et du patriotisme. Profitez de chaque instant, de chaque seconde de ce camp pour apprendre, pour grandir, pour tisser des liens de fraternité solide ».

Pour sa part, le représentant du directeur général de Faso Mêbo, le sous-lieutenant Inoussa Koutou, a exhorté les campeurs à respecter scrupuleusement les horaires et les consignes, tout en cultivant l’esprit d’équipe et le sens du devoir. « Respectez vos parents, vos enseignants et vos camarades. Prenez soin de votre cadre de vie, respectez les règles et apprenez à travailler pour l’intérêt général », a-t-il insisté. Quant au gouverneur de l’ex-région de l’Est, Ram Joseph Kafando, il a lancé un appel aux parents des campeurs afin qu’ils veillent à la présence régulière de leurs enfants sur le site. Car, a-t-il dit, conformément à la vision du Chef de l’Etat, il s’agit de former des citoyens nouveaux, capables de bâtir un Burkina Faso uni et souverain.

Joanny SOW