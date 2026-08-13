Immersion patriotique : deux ministres félicitent les journalistes

Le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana et le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo ont visité les hommes et femmes de médias en immersion patriotique le jeudi 13 août 2026, à l’Académie de police de Pabré.

Depuis cinq jours, des hommes et femmes de médias sont en immersion patriotique au sein de l’Académie de police de Pabré, localité située à une vingtaine de kilomètres au Nord-Ouest de Ouagadougou. Les appelés ont été initiés aux longues marches et fondamentaux du soldat. Ils ont bénéficié des conférences sur le civisme et les symboles de l’Etat.

En plus, les journalistes ont été initiés au secourisme de premier degré et secourisme tactique et de gestion de stress. Il a également été question de la pratique du journalisme en temps de crise, afin de renforcer les acquis tout en intégrant les valeurs de patriotisme, de civisme et même militaires. Ils ont reçu la visite duministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, accompagné de celui de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, jeudi 13 août 2026. Le ministre Gilbert Ouédraogo a félicité son homologue de la sécurité pour cette belle initiative.

« Elle est noble en ce sens que le contexte qui est le nôtre commande que toutes les franges de notre société puissent être formées au patriotisme et à l’engagement », a-t-il déclaré. Il a poursuivi que le choix porté sur les journalistes est un choix extrêmement pertinent, parce qu’un journaliste ne peut pas être présenté comme un citoyen quelconque, dans un pays en lutte contre le terrorisme et qui revendique sa souveraineté.

Selon lui, l’ambition de son département est de transformer qualitativement le paysage médiatique, de créer de nouveaux Burkinabè. Ce qui passe par la création de nouveaux journalistes pour le Burkina Faso. « Un journaliste professionnel et pas patriote est une menace. Un journaliste professionnel et patriote mais pas engagé est comme un spectateur passif dans un contexte où s’écrivent les plus belles pages de l’histoire de son pays », a poursuivi le ministre chargé de la Communication.

Etre des journalistes professionnels engagés

A cet effet, il a invité les appelés à être des journalistes professionnels, patriotes et engagés. Quant au ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, il a déclaré qu’on ne peut pas parler de révolution et de changement de mentalité, sans prendre en compte les hommes et les femmes des médias. « C’est pour cela que le ministère de la Sécurité a eu cette initiative d’organiser cette immersion patriotique au profit des médias pour l’année 2026.

Et, j’ai déjà donné des instructions pour que cela soit une tradition », a-t-il poursuivi. De son avis, l’on ne peut pas collecter, traiter et diffuser les informations actuellement comme en période normale ou bien en période hors révolution. C’est pourquoi, dans cette immersion patriotique, il a été associé des anciens du métier et des journalistes qui ont touché du doigt le théâtre des opérations pour venir dire clairement que le Burkina Faso se trouve dans une situation particulière et comment traiter l’information en pareille circonstance.

« L’événement a été une occasion de préparer les journalistes parce que nous savons tous que le monde de demain va être plus dur, plus complexe. Ainsi, il faut préparer la jeunesse, les différents groupes sociaux professionnels à la résilience, à résister aux changements, aux chocs endogènes et exogènes dans tous les domaines, qu’il s’agisse du domaine de la sécurité économique, politique », a expliqué Mahamoudou Sana. Au sein des journalistes, l’ambiance est bon enfant. C’est le cas de Constantin Zagré de la radio Salaki de Dédougou. Il a salué l’initiative, car elle a permis d’être en contact avec les réalités du moment au Burkina Faso. Il a ajouté que ce temps de formation a été bénéfique à plusieurs titres.

Evariste YODA

Ina Mariama KINDA

(Stagiaire)